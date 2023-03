Detinguts dos homes per set robatoris amb força en habitatges del Tarragonès

Elsvan detenir aquest dimarts dos homes per set robatoris amb força en cases de. Els arrestats, de 20 i 32 anys, van cometre els, dels quals dos d'ells en grau de temptativa.Ho feien en habitatges situats en zones limítrofes dels municipis. La investigació va començar arran d'un primer robatori amb força a la Secuita, on els presumptes lladres van saltar la tanca perimetral i van forçar una porta per accedir a l'interior. D'aquest domicili es van endur aparells electrònics, joies i diners en efectiu dins d'unes maletes. Els detinguts passaran a disposició judicial delen les pròximes hores.Segons els Mossos, els mateixos individus van intentar robar en una altra casa el mateix dia del primer robatori, però a la nit i al municipi de la Riera de Gaià. En aquesta ocasió, els homes van fugir ràpidament quan es van adonar que els propietaris estaven a l'interior del domicili. Després, els detinguts haurien comès cinc fets més, tots ells a la Riera de Gaià i amb unsimilar. En concret, detallen, saltaven la tanca perimetral o escalaven per arribar a la porta o finestra més accessible i, llavors forçaven el pany.