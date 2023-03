Les dones representen el 60% de les persones vulnerables ateses per Creu Roja a la demarcació de Tarragona

Lesrepresenten el 60% de les persones en situació de vulnerabilitat ateses pera la demarcació de. L'any passat, l'entitat va atendre 9.744 dones a través de projectes d'(56%), amb els quals les ajudaven a cobrir les necessitats bàsiques d'alimentació, higiene, material escolar o subministraments d'Des de l'entitat també van atendre 1.300 dones a través de programes d'ocupació (67%). Pel que fa al col·lectiu de la gent gran i de persones cuidadores representen el gruix més elevat, amb, el que suposa el 75%. A banda, l'organització va ajudar 796 usuàries durant l'any 2022 mitjançant projectes exclusivament adreçats a dones en dificultat social."Les dones que atenem presenten diverses situacions de risc, com ara dificultats econòmiques, discriminació sistematitzada,o exclusió social. Per poder fer front a aquest conjunt de factors es treballa de manera transversal i des de diferents àmbits amb l'objectiu de potenciar l', l'i el creixement personal de les participants per tal de sortir d'aquesta situació", ha explicat la responsable provincial dels projectes adreçats a dones de Creu Roja a Tarragona,D'altra banda, el(ATENPRO) de teleassistència mòbil ha atès 579 dones a les comarques tarragonines. Aquest servei permet a les dones víctimes de violència masclista posar-se en contacte amb l'entitat de forma immediata si es troben davant d'una situació d'emergència. En paral·lel, i en el marc de la commemoració del, Creu Roja ha presentat la campanya Som una, som totes. La iniciativa té com a objectiu reivindicar la discriminació perde gènere i posar sobre la taula que, a més del gènere, existeixen altres factors que entrellaçats solen generar discriminació o privilegi en les dones.Finalment, destaquen que el voluntariat de l'organització està format 1.709 dones, que representen el 59% de les personesa la demarcació de Tarragona.