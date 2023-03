La xarxa viària del Camp de Tarragona registra 22 víctimes mortals el 2022, un 10% més que el 2019

Tres morts aquest 2023

Laha tancat 2022 amben 20 accidents de trànsit. Es tracta d'un 10% més que les registrades l'any 2019, quan van morir 20 persones. Pel que fa als accidents amb víctimes, s'ha reduït el nombre de casos i s'ha passat dels 775 l'any 2019 als 721 de l'any passat.Malgrat que l'continua sent la via amb més mortalitat, amb cinc morts, el director del Servei Català de Trànsit (SCT),, ha reconegut que "l'alliberament dels peatges ha ajudat a reduir la xifra de sinistralitat" en la globalitat del tram que creua la província. En el que portem de 2023, al Camp de Tarragona tres persones han mort en dos accidents mortals i setze més han resultat ferides greus.A banda de l'AP-7, les tres carreteres interurbanes on s'ha registrat un major nombre de sinistralitat han estat l'N-420 -amb tres víctimes-, seguida de la C-14 -amb dues morts- i l'N-240 -amb dues persones finades. Ara bé, en el conjunt de la demarcació, el director del SCT, Ramon Lamiel, s'ha mostrat preocupat davant l'índex de sinistralitat de les "carreteres secundàries" - les TV i les TP - que registren el 30% dels accidents mortals, segons ha detallat.Lamiel també ha subratllat que el "gran" nombre de morts a les carreteres s'ha produït en dies laborables i a les tardes. "Són els moments en què cal estar més atents a la conducció i tenir una major prudència", ha puntualitzat. D'altra banda, el gran gruix dels accidents mortals d'aquest 2022 s'han concentrat al mes de maig amb set víctimes, seguit dels mesos de febrer, abril, agost i novembre, amb tres morts respectivament.Pel que fa al gènere i l'edat, de les 22 morts a les carreteres tarragonines, el 94% han estat homes (dinou) enfront del 6% de dones (tres), mentre que les franges d'edat amb més morts són les que van dels 55 als 64 anys i dels 25 als 34 anys. En aquest sentit, el director del SCT ha contradit les afirmacions de la comissària europea de Transport, Adina Valean, qui fa uns dies anunciava que la sinistralitat es concentra, sobretot, entre els joves d'entre els 15 als 24 anys. "Quan la comissària europea diu que el 40% dels accidents són de les persones més joves no és exacte, no són els números que tenim a Catalunya", ha assenyalat.Finalment, en referència a les dades de sinistralitat en zona urbana, el Camp de Tarragona ha registrat quatre víctimes mortals el 2022, el doble que l'any 2019, quan n'hi va haver dues. Pel que fa als ferits greus i lleus, l'any passat van augmentar en un 15% i 4%, respectivament. En conjunt, l'any 2022 es van produir 791 accidents amb víctimes, mentre que el 2019 van ser 720.La directora dels Serveis Territorials d'Interior, Eli Llobart, ha anunciat que a la xarxa interurbana del Camp de Tarragona hi ha hagut tres morts en dos accidents, produïts en els primers dos mesos d'aquest any. Una dada similar a la del mateix període de 2021, en què van morir tres persones en tres sinistres. A més, l'any passat hi va haver nou persones ferides greus, enguany ja se n'han registrat setze.Els dos accidents mortals d'enguany s'han produït a la C-37, un al Pla de Santa Maria (Alt Camp) i l'altre a Valls. En ambdós casos, els sinistres van consistir en una sortida de via d'un turisme.