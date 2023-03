Detenen un conductor a Roda de Berà que transportava més d'un miler de plantes de marihuana

Agents de lavan detenir ahir a dos quarts de 8 del vespre un home de 42 anys mentre transportavaen fase de creixement.Va ser durant un dels controls policials que els agents realitzen diàriament als accessos dels diferents barris del municipi, en aquest cas al barri del, quan van aturar una furgoneta sospitosa. L’individu va ser identificat i durant l’escorcoll del vehicle es va comprovar que transportava una càrrega deamb un total de 1.440 plantes deDavant dels fets es va procedir a la detenció del conductor per un presumpte delicte contra la. Els agents van realitzar també la prova indiciària de les plantes i es va obtenir un resultat de positiu en el reactiu.Un cop practicades les primeres diligències policials el detingut va ser traslladat, així com també les plantes intervingudes, a les dependències dels, per a l’inici de la investigació i la presentació del detingut davant l’autoritat judicial.