La Policia Local de Torredembarra intervé dos drons

Lainforma de la localització i intervenció de dosque realitzaven vols per l'espai aeri de Torredembarra, sense autorització. Tots dos disposaven de càmeres de gravació. Els fets van tenir lloc dissabte passat,, Els drons es van localitzar ali al passeig de la Sort, respectivament.En el primer cas, es va localitzar també l'operador de vol que es trobava gravant l'espai aeri. En el segon, es va localitzar el dron en el moment d'aterrar, sense localitzar el propietari. També estava gravant i disposava de targeta de memòria.La Policia Local està investigant-ne la titularitat a través de les dades de l'aparell. Tots dos casos s'han denunciat per operacions negligents i temeràries ja que sobrevolen persones en nucli urbà, fet que comporta un risc per a la seguretat.La Policia Local de Torredembarra ha informat dels fets a l'(AESA) i a la, especialitzada en gestió aeronàutica i de seguretat operacional.