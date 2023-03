Comença la preinscripció escolar a Tarragona per a infantil i primària

Aquest dilluns dia 6 de març s'inicia laescolar a educacióper a famílies amb infants d'Infantil 3 (anteriorment P3) fins a 6è curs de primària. Pel que fa a la preinscripció a Educació Secundària Obligatòria per als estudiants d'ESO, aquesta començarà aquest dimecres dia 8 de març. En ambdues etapes, la preinscripcióDavant la importància que les famílies amb infants nascuts el 2020 participin de la preinscripció perquè els infants comencin Infantil 3 al setembre i que els nascuts el 2011, alumnes que aquest curs estan fent 6è de primària, facin la preinscripció per començar l'ESO el curs vinent, l'Ajuntament de Tarragona, mitjançant l'Institut Municipal d'Educació de Tarragona (IMET), ha posat en marxa unEn aquest portal, les famílies poden consultar les jornades de portes obertes per visitar les escoles, fer consultes i, d'aquesta manera, escollir el centre educatiu. També poden trobar les fases i les llistes de la preinscripció, els criteris de prioritat i barem; la sol·licitud i la documentació a presentar.A més en més, en el mateix portal, les famílies poden descarregar la nova edició de lai consultar, en el cas d'educació infantil i primària, lade la ciutat de Tarragona. Aquesta és una informació important a consultar, ja que la proximitat és un dels criteris del barem que els centres utilitzen per ordenar les sol·licituds en cas que hi hagi més peticions que places. En aquest sentit, enguany l'oferta inicial de places a Infantil 3 és, tenint en compte la ràtio per grup, deDes de l'IMET també es destaca que és important tenir present que, de la mateixa manera que el curs passat, és obligatori realitzar elo amb suport informàtic. Aquesta gestió es pot fer a través de qualsevol dispositiu mòbil. A l'hora de fer la preinscripció per al curs 2023-2024 també cal tenir en compte que s'ha de presentar una única sol·licitud especificant per ordre de preferència els centres on es vol cursar els estudis.En aquesta sol·licitud cal adjuntar la documentació necessària i, un cop presentada la sol·licitud telemàticament, es generarà un resguard. Un cop feta la preinscripció i a partir del pròxim 21 d'abril, es podrà fer el seguiment de la sol·licitud i el 12 de juny es podrà conèixer la plaça finalment obtinguda. La formalització de la matrícula serà del 20 al 28 de juny.Per tal d'ajudar en aquest procés de preinscripció, les famílies que ho necessiten poden demanar una cita prèvia a l'Oficina Municipal d'Escolarització trucant al telèfon 977 211119. Aquest servei es troba a la seu de l'Institut Municipal d'Educació (avinguda Ramon y Cajal, 70). També es poden adreçar als punts Òmnia de la ciutat o al centre educatiu demanat en primera opció.