El sindicat STR denuncia problemes de seguretat al polígon sud i al pantalà de Repsol

Una cinquantena de treballadors, convocats pel sindicat, s'han manifestat davant dels accessos de la, denuncien la "manca de personal" per cobrir el lloc dea les instal·lacions del polígon sud i Pantalà de l'empresa.Segons el(PAU), el titular d'aquesta posició és l'encarregat de primera instància d'emprendre tota l'organització de l'emergència i prendre les decisions tant per a la protecció de les instal·lacions com les de l'entorn. A més, els treballadors denuncien haver acumulat, "esgotant la plantilla i saturant la disponibilitat de cobertura per a tot el 2023".Davant d'aquesta situació la companyia ha proposat contractar personal extern per suplir temporalment la manca del propi. "Aquest fet és inquietant a causa de la manca de coneixements específics sobre el Pla d'Emergència i les instal·lacions", diuen des de l'STR en un comunicat., secretari de Comunicació del STR, ha declarat que "els plans d'autoprotecció formen part del sistema nacional de protecció civil des de l'any 2015, estan aprovats per l'administració i són obligats compliment", i afegeix que "també hem rebut desenes de queixes per part dels treballadors sobre la precarietat i les dolentes condicions de les pràctiques contra incendis que l'empresa realitza a Botarell".El Sindicat de Treballadors, després de les negatives rebudes sobre les seves propostes de millora, ha decidit convocar aquesta concentració com a protesta per a què l'empresa arregli aquesta situació preocupant. El Sindicat també interposarà una denúncia davant les autoritats competents.