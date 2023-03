Comencen les obres d'adequació del camp de rugbi de l'Anella Mediterrània

La consellera d'Esports de l'Ajuntament de Tarragona,, ha visitat aquest dilluns al matí l'inici de les obres del. Els treballs, a càrrec de l'empresa Fieldturf Poligras, S.A., suposen una inversió deamb l'IVA inclòs i permetran adequar el camp per homologar-lo i poder acollir competicions professionals de primer nivell.Les obres, que comencen avui i tenen un termini d'execució d'aproximadament dotze setmanes, consisteixen a substituir l'actual gespa natural per gespa artificial, la qual serà apte per complir amb l'actual. També es duran a terme una sèrie d'actuacions de millora, sobretot pel que fa a incrementar la seguretat dels esportistes. Els treballs també permetran que el camp de rugbi disposi de les dimensions i les característiques requerides per tal que la instal·lació esportiva rebi l'homologació per part de la(FEB). En definitiva, el conjunt de les actuacions a realitzar permetran que el camp pugui acollir competicions d'àmbit nacional i internacional."El camp de rugbi que ens vam trobar no era gens adequat per la pràctica d'aquest esport i es per això que ens vam posar a treballar per elaborar el projecte executiu i licitar, adjudicar i executar els treballs perquè Tarragona compti, per fi, amb un veritable camp de rugbi", ha manifestat López, que ha recordat que disposar d'aquesta instal·lació esportiva amb condicions "és una reivindicació històrica delque ara es farà realitat"."Tarragona tenia un deute pendent amb aquest club, una entitat esportiva amb més de trenta anys d'història, amb centenars de persones associades i nombrosos jugadors i jugadores. El nou camp de rugbi permetrà que aquest club segueixi treballant amb l'esport base i impulsant el seu vessant social que desenvolupa als barris de Ponent", ha afegit la consellera d'Esports.López també ha recordat que un cop finalitzades les obres que comencen avui, "el pròxim objectiu amb el qual treballem és la creació d'un nou espai adjacent amb vestidors, despatxos i un magatzem destinat a aquesta instal·lació esportiva". "El projecte d'aquest nou espai ja està enllestit i també inclou la construcció de les grades", ha explicat la consellera d'Esports, que ha destacat que "una de les màximes prioritats de Tarragona Esports és la millora de les instal·lacions esportives, pensant en l'esport base tarragoní i amb les necessitats de clubs esportius de la ciutat".