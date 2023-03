Microteatre en femení: el teatre amb veu de dona conquereix la Cooperativa Obrera Tarraconense

Elenserà el protagonista durant la pròxima setmana a la. L’entitat centenària ofereix una programació d’alt nivell i liderada per dones en el marc de la setmana delEntre el 8 i el 12 de març, el Teatre Magatzem acollirà set obres de microteatre que s’endinsaran en la lluita contra les violències masclistes, l’opressió del sistema patriarcal, l’amistat, el teatre o les pors. L’obra inaugural serà gratuïta i la resta tenen un. Les sòcies de la COT tindran entrada gratuïta a tots els espectacles. Les entrades ja es poden adquirir a través d’aquest enllaç.El 8 de març, a dos quarts de 9 del vespre,presentarà, que compta amb projecció i col·loqui posterior. L’obra s’emmarca en una nit de cap d’any, on tot va bé si no ens endinsem en els desitjos més intrínsecs de les dones que seuen a taula. Tot són flors i violes, o pateixen pors i angoixes fruit del masclisme? Una acció teatral passada a audiovisual que ens proposa descobrir, denunciar i visualitzar violències masclistes arrelades en la nostra societat que cal seguir denunciant. L’entrada al públic serà gratuïta.El 9 de març a les 8 del vespre serà el torn per ade la companyia Les Artistes Locals. La història se centra en dues actrius que estan disposades a fer qualsevol cosa per fer-se un lloc dins del món del teatre. Portaran aquesta idea fins a les últimes conseqüències i res no les aturarà fins a estrenar una obra al Nacional., de Les Cícliques, arribarà el 10 de març a les 20 hores. L’obra mostra la realitat de la dona, una realitat tenyida d’opressió degut a la violència imposada pel sistema patriarcal que vexa, humilia i fa callar. Quatre cossos corporalment poètics es desperten per iniciar la rebel·lió contra una societat rica d’opressions i absenta d’humanitat.El dia 11 de març hi haurà doble sessió. Primer, ambde la Cia Shiu·shiu a les 6 de la tarda. Amb aquesta obra ens endinsarem a la vida de la Berta, la veurem néixer, créixer i morir, i amb 15 minuts descobrirem el món que ens regala, ple d’emocions i sensacions. La viurem des de dins i des de fora, ens ho explicaran les actrius i també la Berta, a vegades la seva mare i de tant en tant ho faran una barana, un llimoner, i el mar.La segona proposta serà, de la Cia Esfumadas. La Lola i la Carla són dues amigues de tota la vida que comparteixen pis. La pèrdua d’una targeta de metro posarà els seus problemes damunt la taula i les portarà a treure’s els draps bruts de la convivència. La falta de diners les portarà a fer coses que potser mai s’haguessin imaginat. Quins límits té l’amistat? Seran capaces de seguir juntes malgrat tot?El microteatre en femení finalitzarà el 12 de març amb dues obres més. En primer lloc arribaràper un fill de la Cia La Cadena, a partir de les 18 hores. Ella és actriu, desitja ser mare, però creu que s’ha quedat embarassada quan no ho esperava. Se n’adona que tenir un fill li suposa un problema econòmic que la faria renunciar als escenaris. O no…? Un munt de variables li esclaten al cap i assaltaran l’escenari analitzant què coi fa que no es pugui permetre un fill.Tancarà la setmana, de Les Artistes Locals, a partir de les 20 hores. L’Irene està fent el sopar per l’Alba i la Gina. Les seves pors explotaran just quan haurien d’estar més unides. Sandàlies és un episodi sobre la misteriosa recepta que barreja convivència, veritat i amistat.