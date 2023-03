Montblanc projecta un nou barri residencial per acollir prop de 400 treballadors de Bon Preu

Noves unitats de convivència per Aprodisca

L'projecta nou barri residencial ambper acollir, principalment, els treballadors del nou centre logístic de. Segons ha avançat a l'ACN l'alcalde de Montblanc,, la nova zona residencial s'ubicarà en uns terrenys al costat de les naus.Es construirà entre els pròxims 2024 i 2025, d'acord amb les previsions, coincidint amb la posada en marxa del centre logístic. El govern municipal preveu aprovar aquest mes de març la redacció del projecte d'un nou edifici que esdevindrà el "prototip" dels que s'instal·laran al futur barri. L'immoble acollirà una trentena de pisos de lloguer social, així com una dotzena d'habitatges destinats als usuaris de l'associacióEl nou barri residencial de Montblanc ocuparà unesi s'ubicarà. Segons l'alcalde, el 49% dels pisos que s'hi construeixin seran propietat de Bon Preu, mentre que el 51% restant serà de titularitat d'empreses que també vulguin invertir-hi.La idea del govern municipal és que el nou barri segueixi el model de les antigues colònies de treballadors, però adaptat al segle XXI. De moment, i per comprovar si aquesta estructura veïnal funciona, aquest març s'aprovarà la redacció del projecte d'un nou edifici de característiques similars als previstos i amb quaranta habitatges. S'ubicarà en un solar de titularitat municipalAndreu ha volgut posar també en valor la sostenibilitat de la tècnica constructiva que s'utilitzarà tant en aquest edifici pilot com en els de la futura zona residencial. D'entrada, no empraran "ni un quilogram de ciment". Les estructures es formaran a través de diverses "peces prefabricades que s'aniran entrellaçant com un trencaclosques". A més, les parets exteriors comptaran amb "panells tèrmics i fibra de vidre" que afavoriran una major "eficiència energètica". Aquesta aposta, segons l'alcalde, ha de permetre el projecte beneficiar-se delsAddicionalment, dotze dels quaranta habitatges del nou bloc aniran destinats als usuaris de l'Associació Pro Persones amb Disminució Psíquica de la Conca de Barberà (Aprodisca). La seva gerent, Gemma Corbella, ha destacat a l'ACN que aquests nous pisos estan pensats, concretament, per als usuaris majors de 65 anys, ja que, actualment, la comarca "no té una residència adaptada per a persones grans" amb diversitat funcional.Segons Corbella, quan els usuaris de l'entitat arriben a l'edat de 65 anys, Aprodisca "no els pot atendre" i han de traslladar-se a una residència d'avis "pensada per a persones amb diversitat funcional i sense". Ara, amb la construcció d'aquest nou edifici, els usuaris d'Aprodisca podran "passar els últims anys de la seva vida, amb la màxima qualitat possible" i al costat de persones que entenen les seves necessitats. Hi podran viure en unitats de convivència pensades per a un màxim de dues persones i no en "macroresidències". Així, els dotze pisos, que s'ubicaran a la planta baixa del nou edifici, podrien acollir un total de 24 persones.