El Hard Rock revifa el debat entre les virtuts de la desestacionalització i els perills del monocultiu

D'Adelson a Hard Rock, passant per La Caixa

Imatge d'arxiu dels terrenys on s'instal·laria el gran complex d'oci Foto: ACN

Els empresaris defensen que desestacionalitzarà el turisme

La Universitat Rovira i Virgili no es posiciona

A lade, on hi ha un dels locals de la coneguda cadena de restauració, serà on començarà aquest dissabte a les sis de la tarda una manifestació amb el lema Defensem la terra, construïm el futur . Els convocants, entre ells lai la campanya contra el, lamenten que, amb l'acord de pressupostos amb el PSC , el Govern ha decidit apostar per "un mateix model econòmic i social" que va "en contra de l'i a favor de l'"empobriment" de la població.Després de més de 10 anys, el macroprojecte d'ampliació del, inicialment batejat com a, els agents a favor i en contra continuen sent essencialment els mateixos. La presentació d'un manifest impulsat per la Cambra de Comerç de Tarragona va deixar clar que el sector empresarial i les institucions locals pressionen el Govern perquè es tiri endavant amb l'argument del creixement econòmic de la zona i la desestacionalització turística. L'acord de pressupostos, que va arribar poc més tard, fixava —sense terminis— el compromís pel Hard Rock entre ERC i el PSC I el que posa nerviosos a uns —els manifestants d'aquest dissabte— posa en alerta també uns altres. L'alcalde de Salou,, ha exigit recentment que el pas que falta, que és l'aprovació definitiva deli la, es faci abans de les eleccions municipals del maig., portaveu de la plataforma Aturem Hard Rock, apunta que si tot plegat tira endavant la problemàtica anirà més enllà de la "destrucció dels últims espais verds de la zona, com la Séquia major o els Prats d'Albinyana", sinó que també incrementaran lesa causa del noui la promoció del joc: "Actualment no tenim unitats de tractament d'addiccions al". En l'àmbit laboral, Redon recorda que entre 2009 i 2019 lava passar de rebre 2 milions de turistes cada any a 5, i que això no va fer incrementar la renda dels seus veïns: al revés,. "Com més turistes, més pobresa", assegura el portaveu d'Aturem Hard Rock en referència als baixos sous del sector.Quan el 2012 el magnat americàes va voler endur el seu projecte d', que inicialment pretenia fer al Prat per aprofitar l'atractiu de Barcelona i la proximitat a l'aeroport i al port,—un projecte també fallit— al Govern d'li va faltar temps per presentar una contraproposta liderada per l'empresari, del grup. Planejaven una triple operació de la mà de, que oferia uns terrenys al costat deper promoure un centre d'oci, hotels i convencions que preveia acollir fins ael 2016. Si avui dia es parla de "12.000 llocs de treball directes i indirectes" i "1.000 milions d'euros d'inversió", en aquell ja llunyà 2012 se'n prometien 40.000 i 4.700 milions respectivament, fins i tot doblant la quantitat actual de visitants de la zona només al parc.Aviat Veremonte se'n va desentendre. Concretament, va ser l'any 2015, quan els tràmits semblava que no avançaven i els casinos van passar de sis a tres: un gestionat per Hard Rock, un altre per Melco i un de tercer pel Grup Peralada. Com si fossin peces d'un dominó,també va caure només un any més tard, prioritzant Xipre, i eltampoc no va continuar la cursa, que va acabar protagonitzant en solitari Hard Rock.Pel que fa a la Generalitat, l'any 2016 van aprovar el Pla Director Urbanístic, un pla que acabaria tombat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) . És a partir d'aquí quan comença a refer-se de nou, fins que quan ja semblava tot encarrilat a finals de l'any passat el Departament d'Acció Climàtica va dictar un informe desfavorable . Fonts de la Generalitat apunten que. El que sí que tenen clar és que un cop transcorregut aquest tràmit hi tornarà a haver via judicial oberta.I és que la plataforma Aturem Hard Rock ja ha avisat que tenen preparades diverses vies per tal de tombar el projecte. Amb l'últim informe d'Acció Climàtica, segons l'entitat, sembla "complicat". Tot plegat, en uns terrenys que la Generalitat compraria poc després d'aprovar-se el PDU per vendre'l, a terminis, a Hard Rock. Segons la plataforma, es tracta d'una(120 milions d'euros en total).Aquesta compravenda ha estat últimament en el focus polític, atès que segons el contracte inicialment signat aquests terrenys s'havien d'adquirir al setembre de 2016, un extrem que la Generalitat ja ha desmentit , peròi laja han demanat per registre si existeix un altre contracte posterior que empari legalment la compravenda.Mentre la plataforma contrària es manifesta, empresaris i institucions insisteixen a defensar-lo mostrant una imatge de "consens". Fora de la política, que té bàndols ben clars a favor i en contra, el manifest de laassegura que projectes com ara Hard Rock són fonamentals "per dinamitzar econòmicament i socialment, de manera sostenible i multisectorial, el territori". En un acte celebrat aquest passat desembre, agents socials, polítics i econòmics van, presidenta de la(FEHT), considera que l'ampliació del CRT és una "oportunitat", ja que "Hard Rock és una marca coneguda a escala mundial, que posicionarà millor la nostra marca com a destinació de referència". L'objectiu: la, per tal de "generar llocs de treball durant tots els mesos de l'any". Segons Cabré, el desenvolupament del projecte faria que "les famílies del Camp de Tarragona gaudissin d'una millor economia". Alerta, però, que "".En la mateixa línia, la Confederació d'Empreses de la Província de Tarragona () reclama "la col·laboració amb les empreses locals, per establir unes sinèrgies al territori per les quals sempre han apostat". Per al president de CEPTA,, és "totalment imprescindible que es compleixin aquestes casuístiques perquè un projecte d'aquestes dimensions pugui tirar endavant".Tot i la confusió inicial, donat que el rector,, va assistir a l'acte de lectura del manifest favorable al projecte, laha decidit no posicionar-se ni a favor ni en contra de Hard Rock. "A la URV no li correspon definir si un projecte d'aquestes característiques s'ha de fer o no, en tot cas li correspondria analitzar els pros i contres, i vetllar perquè el model de la societat del coneixement que defensem i l'impacte social i paisatgístic es tinguin en compte", assegura el rector. Per ara, però, amb l'actual planificació, Pallarèssobre l'impacte que tindria.