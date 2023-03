Compte enrere per 18 habitatges de Constantí pendents de desnonament per estafa

Els llogaters del bloc deldetenen exactament 10 dies per provar de resoldre la seva situació. Recentment la propietat, un fons d'inversió, ha aconseguit l'aval judicial per desnonar-los tot i que pagaven religiosament l'import estipulat a l'empresa gestora,. Segons denuncien el total de, els diners no van arribar al fons d'inversió i és per aquest motiu que es va iniciar la via judicial.Des de l'Ajuntament de Constantí ja estan en contacte amb els habitants del bloc per tal d'assessorar-los, però si no hi ha cap novetat el fonsels farà fora el dia. Per ara, han demanat la nul·litat de la sentència i han demandat l'empresa gestora i a la propietat perI és que segons l'advocat,, els veïns senten "indefensió" donat que no els han cridat al jutjat, sinó que s'hi han trobat de sobte sense poder participar del procés aportant testimoni i documentació. Segons dades de l', el fons d'inversió Divarian és el que té més pisos sense cap ocupació a Catalunya, amb, i el tercer gran propietari de pisos buits només darrere de lai delJustament es dona el cas que el Sindicat de l'Habitatge de Tarragona va aturar aquest passat dilluns un desnonament en un pis de Torreforta, a Tarragona, ocupat per una família amb tres menors . La propietat d'aquell immoble també és Divarian.