Una quinzena de persones passegen per la Part Baixa de Tarragona per fer‑la més inclusiva i accessible

Una segona ruta exploratòria amb perspectiva de gènere

Una quinzena de persones han participat aquest dijous en la primera ruta exploratòria que servirà per dissenyar el. A través d'un passeig pel barri i acompanyats per un equip dinamitzador, el veïnat ha proposatLa mobilitat o la il·luminació dels carrers han estat dues de les temàtiques més repetides. La presidenta de l'associació de veïns del, s'ha mostrat confiada que el document permeti "el sanejament" urbanístic, si bé ha advertit que les aportacions fetes per la ciutadania no es quedin "en un calaix" en un context preelectoral. Dijous que ve es farà una segona ruta exploratòria amb perspectiva de gènere.La ruta exploratòria s'emmarca en les activitats que s'organitzen per redactar el futur Pla Integral de la Part Baixa de Tarragona. Prèviament, s'han recollit els resultats de les enquestes ciutadanes i les aportacions compartides als tallers temàtics que tenen per objectiu identificar les problemàtiques i recollir propostes per a l'entorn al barri.El veïnat ha posat les esperances en aquest document per solucionar els problemes "greus" que tenen amb les inundacions, però també en què es millorin altres aspectes relacionats amb la mobilitat i l'accessibilitat dels carrers. Entre lesmés repetides al llarg del recorregut d'aquest dijous es troba el manteniment de l'espai urbà, així com la millora de lesi delque hi ha a la zona.L'activitat d'aquest dijous, organitzada per l'Ajuntament de Tarragona, ha comptat amb la participació d'una quinzena de persones acompanyades per dos tècnics de l'empresa. Un cop recollides les dades i les propostes, aquestes es compartiran amb l'equip que s'encarregarà de redactar el Pla Integral de la zona, on s'inclouran accions específiques dels àmbits econòmics, urbanístics i socials. De moment, no hi ha una data concreta per a la publicació d'aquest pla. Puig ha remarcat que es tracta d'un "pas important", però ha recordat el context preelectoral en què es treballa. Tot i això, la presidenta de l'associació de veïns ha reconegut que un document com aquest pot representar un canvi destacat per al barri.Aquesta és la primera de dues marxes que es faran al barri del port de Tarragona. Dijous vinent està previst una segona ruta que tindrà una perspectiva de gènere amb què es pretén identificar i localitzar les mancances que té el barri en aquest àmbit. En aquesta ocasió, l'activitat està adreçada específicament a la població femenina.