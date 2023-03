Enceta el procés participatiu per definir com serà el nou «Parq» del Fòrum de la Colònia de Tarragona

La passarel·la que uneix les dues parts del Fòrum de la Colònia de Tarragona desapareixerà. Foto: Josep M. Llauradó

El parc "urbà i arqueològic" dels'acabarà de definir amb unaquest mateix mes de març. Aquest dijous, l'alcalde i el regidor de Patrimoni han presentat una iniciativa que inclou una consulta digital, unes portes obertes i entrevistes individuals. El projecte, anomenat, vol dur a terme una "reforma integral" de tot l'espai monumental, per tal que la ciutadania no el percebi com a aliè i tingui més facilitats per accedir-hi.Tota l'obra s'ha de dur a terme, que és el termini fixat per la Unió Europea conforme si no es fan els treballs Tarragona haurà de retornar la subvenció de, rebuda fa tot just 3 mesos.La proposta museogràfica inicial inclou fer més accessible l'espai, estudiar-lo des d'una perspectiva de gènere i per a persones de mobilitat reduïda, i en definitiva instal·lar senyalètica, vegetació, llums o mobiliari. La intervenció més visible serà sens dubte l'eliminació de la passarel·la que creua el carrer Soler i fer una plataforma única. Alhora, hi ha la voluntat de canviar l'entrada de lloc i la tanca perimetral.El Fòrum romà té un projecte desat en un calaix des de l'any 2010. La ideal inicial contemplava un pressupost menor a l'actual, de 1,8 milions d'euros. Ara, actualitzat i modernitzat, es pretén recollir especialment les veus dels veïns de la zona, restauradors i altres agents de la ciutat. Tot i que ja es poden aportar idees al web habilitat , l'11 de març hi ha planejada una visita de portes obertes.Segons s'ha assegurat aquest dijous, aquest podria ser el primer d'altres processos participatius per tal d'integrar el patrimoni en la vida urbana. En el cas del Fòrum de la Colònia, és part de la futura, ja que es reformaran urbanísticament els. Una de les qüestions a resoldre és si el futur "Parq" serà d'accés gratuït.