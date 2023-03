Adjudicada la instal·lació de l'ascensor interior que doni accessibilitat al Teatre Tarragona

L'ha adjudicat els treballs d'instal·lació de l', que doni accessibilitat a l'escenari del, a l'empresa Orona S.Coop per un import de 37.439,01 euros més el 21% en concepte d'IVA, el que suposa un total de. La instal·lació d'aquest nou ascensor a l'equipament permetrà la mobilitat en l'àmbit tècnic i artístic a l'interior del teatre. El teatre té ascensor per al públic en general, però no per a arribar a la zona d'actuació.Aquesta actuació ha estat subvencionada en un 60% per lagràcies a una subvenció en matèria d'inversions en equipaments municipals culturals o d'interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials dels ajuntaments, les entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents de la demarcació de Tarragona. Està previst que els obres d'instal·lació durin