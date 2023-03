​ERC denuncia que l'escola Josep Veciana de Perafort té la instal·lació elèctrica sense regularitzar

El grup municipal d'ha estat treballant durant els darrers mesos en una proposta per aplicar energies sostenibles als equipaments municipals, entre els quals l'edifici de l'Durant aquesta tasca, ERC-AM va adonar-se quedel centre educatiu. El Consistori no l'havia donat d'alta ni havia fet front alSegons els republicans, l'equip de govern era conscient d'aquesta situació i, tot i així, no va actuar per solucionar-la ni per complir la llei. Des d'ERC consideren que la "mala gestió" dels recursos municipals per part dels successius governs de Perafort i Puigdelfí "no només representa estar fora de la legalitat, sinó també, i no menys greu, pot posar en risc la seguretat de l'alumnat i del personal del centre".El grup municipal d'ERC-AM Perafort i Puigdelfí reclama, per tant, que "es regularitzi la situació", tant per la seguretat de l'alumnat i del personal docent com per donar compliment a la llei. Així mateix, exposen que una Administració Pública ha de donar exemple i respondre de les seves obligacions. En conseqüència, demanen els republicans, l'Ajuntament de Perafort i Puigdelfí ha d'assumir tan aviat com sigui possible la responsabilitat del subministrament elèctric.