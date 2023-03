​El Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre tanquen febrer amb 233 persones menys a les llistes de l'atur

Descens mínim de l'atur a les comarques deli lesdurant aquest mes de febrer. Segons les dades fetes públiques pel Ministeri de Treball, les llistes de l'atur compten ambmenys que el gener passat, un descens del 0,55%. La demarcació de, que venia d'un mes de gener amb un repunt del 2,04% en la taxa, ha estat la que ha liderat aquest feble increment general a, per davant de(-164),(-116) i(157).El sector terciari és el principalment responsable d'aquesta evolució, que no s'ha plasmat en un increment generalitzat dels contractes. En total, la xifra oficial d'aturats se situa en les 42.330 persones, un -10.39% inferior a la registrada fa un any.El sector serveis ha estat el principal responsable de la feble baixada de l'atur a les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre amb, precisament, -233 persones aturades. Ja a força distància, la construcció (-50), la(-32) i l'(-19) també han guanyat llocs de treball.El contrapès se situa, per contra, en el col·lectiu de persones sense ocupació anterior, que s'incrementa en 111. Aquest grup de persones a l'atur el formen 3.209 persones, de les quals, 1.085 tenen més de 44 anys. Del total de 42.330 persones registrades a les oficines de l'atur, 24.911 són dones. Les persones menors de 25 anys són 3.022 i les majors de 44 anys arriben a les 1.085.El descens, mínim, de les xifres de l'atur no s'ha plasmat, però, amb un increment de les contractacions. Segons plasmen les mateixes dades del Ministeri de Treball, durant el mes febrer la xifra va recular, en total, fins els -1.654, un -9,73% respecte gener i un -25,46% respecte fa un any. Es tracta, curiosament, de la major pèrdua de contractes registrada a Catalunya, molt per davant de la resta de demarcacions, que deixa el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre en una xifra global de 15.269.En canvi, la xifra d'afiliacions a la Seguretat Social també ha experimentat un comportament positiu al llarg d'aquest mes de febrer, segons les dades del govern espanyol. El Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre han guanyat 2.037 afiliats, un 0,65% més respecte gener passat. En total, la xifra d'afiliats actual és de 317.718, un 1,80% més respecte fa un any.