Més de 2.000 advocats debatran sobre el futur de la professió en un congrés estatal a PortAventura

Vaga de lletrats

Més dede tot l'estat espanyol debatran sobre el futur de la professió en la 13a edició delque se celebrarà del 3 al 5 de maig al Centre de Convencions de. Ho faran al voltant de quatre grans eixos com són la defensa dels drets i les llibertats, els avenços i desafiaments de la regulació deontològica, la intermediació i els nous models de negoci, així com la formació i especialització contínua. L'esdeveniment quadriennal s'organitza per primera vegada a Catalunya i s'espera que tingui un "alt impacte econòmic" ali lesLa presidenta del Consell General de l'Advocacia Espanyola,, ha destacat que els professionals del sector tinguin la "possibilitat de dir què pensen, què volen i com volen que sigui el futur la professió". De fet, els advocats podran enviar prèviament les seves consultes o suggeriments al voltant dels quatre grans temes que centraran la 13a edició del congrés.S'oferiran més d'una seixantena de ponències, entre les quals destaquen les protagonitzades per. L'edició d'enguany està organitzada conjuntament amb els col·legis d'advocats de Tarragona, Reus i Tortosa.La degana de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Tarragona,, ha afirmat que l'arribada de més de 2.000 lletrats al territori suposarà un impacte econòmic significatiu per al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre tot i que sense quantificar-lo. Martin ha assenyalat que es tracta d'un "col·lectiu que consumeix cultura, que li agrada la gastronomia" i que s'emportaran productes del territori.Pel que fa a la vaga de lletrats, la presidenta del Consell General de l'Advocacia Espanyola, Victoria Ortega, ha manifestat que és un dret constitucional, però que a la llarga totes les parts implicades haurien de considerar la seva responsabilitat, ja que "es tracta d'un dret fonamental de la ciutadania". Ortega ha defensat que "és una obligació fer tot el possible per arribar a un acord i que aquesta situació finalitzi", pel fet que la ciutadania és la "gran afectada", però també el sector perquè té impacte en un 80% dels assumptes judicials.