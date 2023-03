Incrementen les denúncies per estafa en línia i els petits furts i robatoris a vehicles a Torredembarra

ha celebrat aquest dimecres laon s'ha destacat que el nombre de fets delictius està "estabilitzat", però han incrementat les denúncies per estafes en línia, els petits furts en establiments i els robatoris amb força a vehicles –aquests darrers s'han frenat un cop detinguda la persona responsable-.Elsen domicilis s'han reduït. La Policia Local de Torredembarra ha fet un 12,24% més d'atencions i requeriments, passant dels 13.112 durant el 2021 als 14.717 el 2022. L'increment més important ha estat en l'àmbit de la seguretat ciutadana (35%) i el trànsit (21%). El nombre d'accidents de trànsit al municipi s'ha mantingut (129 el 2022 per 127 el 2021).També relacionat amb el trànsit, a Torredembarra l'any passat es van fer 123 proves d'alcoholèmia i es van instruir 93 diligències per delictes contra la seguretat viària. En l'àmbit de policia judicial es van instruir 1.735 diligències, amb 45 detinguts i 375 persones investigades.Pel que fa a policia administrativa, s'han realitzat 324 inspeccions policials i 100 denúncies o actes d'ordenances municipals. En l'àmbit assistencial, s'han dut a terme 1.854 actuacions (112 relacionades amb la gent gran, 306 amb menors i 1.436 relacionades amb acompanyaments d'emergències, intervencions amb animals, incendis, objectes perduts).La Policia Local de Torredembarra compta amb una unitat de platges i dirigeix el servei de salvament. L'any passat van rescatar 13 persones o es van fer 432 cures, sense comptabilitzar cap víctima. També disposa d'una unitat d'educació viària que ha format 1.589 alumnes el passat curs 2021-2022 i que des de la seva creació (el 1991) ha impartit formació a 43.125 persones.El delegat del Govern a Tarragona,, ha assegurat que es mantenen els terminis per a la posada en marxa de la nova comissaria dels Mossos al municipi i que es preveu que la construcció finalitzi el mes de febrer de l'any vinent.