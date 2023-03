L'Ajuntament de Tarragona obre una consulta pública perquè la ciutadania opini sobre la futura ordenança de terrasses

L'ha obert aquest dimecres una nova consulta pública perquè la ciutadania opini sobre com hauria de ser la futura ordenança de terrasses i extensions comercials del municipi. Ho podran fer fins el pròxima través d'un qüestionari disponible al portal de participació ciutadana del consistori.L'Ajuntament va realitzar una primera enquesta participativa el 2020, però segons la regidora de Domini Públic,, "l'aturada de l'activitat econòmica provocada per lafa necessària una revisió i actualització de la feina feta". La novaestà en fase d'elaboració i el consistori confia en què estigui enllestit aquest 2023.La regidora de Domini Públic de l'Ajuntament de Tarragona, Cinta Pastó, ha demanat la màxima participació possible, ja que "és un tema que afecta molts sectors" com son la restauració, el veïnat, les persones amb mobilitat reduïda, el comerç o la ciutadania en general. A més, Pastó ha defensat que gràcies a l'opinió ciutadana la futura ordenança plasmarà "les inquietuds de la població de la forma més fidel possible", assegurant un "consens que faci que la norma sigui sòlida i duradora".Pastó ha assegurat que el consistori està treballant en una ordenança que s'adapti als canvis de regulacions supramunicipals i que això passa pel "màxim consens polític, tècnic i ciutadà". De fet, l'objectiu del nou marc regulador és compatibilitzar l'ús de l'espai públic d'ús general amb l'ocupació d'aquest per part de terrasses i extensions comercials.