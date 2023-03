Josep Verge serà l'alcaldable del PSC a la Pobla de Mafumet

ha estat elegit com a nou alcaldable dela la. Verge pren així el relleu decom a cap de llista del socialistes en aquest municipi del Tarragonès. En aquest sentit, Nicolàs García ha explicat que “estic enormement content d’haver pogut liderar la candidatura socialista tant a les municipals de 2015 com a les del 2019 a la Pobla, però, ara ha arribat el moment de fer un pas al costat per deixar pas a persones tant o més qualificades que jo.”“Del Josep vull destacar que ha tingut la valentia de prendre ara les regnes d’aquest il·lusionant projecte progressista per la Pobla que vàrem iniciar fa ja alguns anys”, ha reblat. El nou alcaldable, Josep Verge, ési tècnic municipal de l’àrea T.I.C. a l’administració pública. A les eleccions municipals de 2019 va ocupar el tercer lloc de la llista del PSC.En les seves primeres declaracions com a nou alcaldable socialista Josep Verge ha afirmat sentir-se “molt il·lusionat pel suport que m’han transmès els companys i companyes i amb moltes ganes de poder presentar la meva proposta a les pobletanes i pobletans que volen millorar el seu nivell de vida i fer que el poble avanci i faci un pas endavant.” “Des de ja mateix em poso a treballar per aconseguir donar una nova empenta al poble i un nou impuls que crec que és absolutament necessari. Vull liderar una transformació que suposi una millora clara per a tots els pobletans i pobletanes”, ha assegurat.En el mateix sentit, l’alcaldable del PSC ha afegit que “després de tants anys de Govern monocolor estic absolutament convençut que una gran part de la nostra ciutadania coincideix amb mi en què cal saba nova a l’ajuntament. És innegable que la Pobla desitja un canvi i necessita energia i aire fresc per dur a terme les transformacions que el poble requereix. Volem, i ens mereixem ser, un dels grans referents del conjunt del Camp de Tarragona.”Pel que fa a la composició de la candidatura Josep Verge ha avançat que podrà presentar “un excel·lent equip de treball, molt heterogeni i amb perfils molt diferents però absolutament complementari; amb sensibilitats noves i amb un ambiciós projecte comú: que a la Pobla es pugui viure molt millor en relació amb el que tenim ara.”La candidatura socialista liderada per Josep Verge inicia la seva singladura amb l’objectiu d’esdevenir l’opció del canvi a la Pobla, consolidant el creixement electoral del PSC al poble ja registrat a les eleccions generals i les eleccions al Parlament.