Barrientos reclama la creació d'un jutjat penal a Tarragona per gestionar més de 500 procediments anuals

El president del(TSJC),, ha reclamat la creació d'un jutjat penal aper poder assumir els més de 500 procediments que entren anualment. Actualment, la demarcació en té cinc, però Barrientos considera que se'n necessiten dos més. "Ens donaríem per satisfets si se'n crea un", ha afirmat Barrientos aquest dimarts.El volum òptim són 400 assumpte anuals. Els assenyalaments dels judicis a l'acumulen entre dos i tres anys de retard, fet que se li suma que la secció segona només disposa d'un magistrat titular dels cinc, ja que quatre estan de baixa i una plaça està vacant. Per això, han aprovat una comissió de servei per traslladar-hi una jutgessa.El president del TSJC ha explicat que s'han incrementat els litigis, principalment, en l'àmbit civil dels jutjats de primera instància, així com l'activitat del penal. Segons Barrientos, la càrrega de treball que haurien d'assumir els jutjats penals de Tarragona és de 400 assumptes l'any. Amb tot, l'entrada anual de procediments supera els 500. "L'oficina no està preparada per assumir aquesta càrrega d'activitat i això ens porta a uns increments de càrrega de treball, per tant, de temps de resposta i d'allunyament de les agendes de judici", ha manifestat el president. "Això implica molt més d'un any de feina encara que no entrés res més", ha afegit.Per tot plegat, Barrientos ha apuntat que es necessiten més jutjats penals a Tarragona per poder gestionar tots els procediments que entren anualment i rebaixar els retards a l'hora d'assenyalar els judicis. En concret, diu, que se'n necessiten dos més, però que de moment en demanaran només un. "Ens donaríem per satisfets si es crea un jutjat penal, si finalment es crea podríem rebaixar l'entrada - de casos- de la resta de penals", ha afirmat. De fet, ha remarcat que la decisió no depèn d'ells sinó del Departament i Ministeri de Justícia. "La creació real dependrà de la disponibilitat pressupostària de qui té la caixa", ha destacat.En paral·lel, el president del TSJC ha assenyalat que el 30 de març es posarà en marxa un quart jutjat social a Tarragona, el qual es va proposar fa dos anys. Així, el territori passarà a tenir quatre jutjats socials i el reforç que compartien fins ara les ciutats de Tarragona i Reus s'usarà exclusivament a la capital del Baix Camp. "Esperem que amb aquest increment de la planta a Tarragona i la dedicació del reforç al jutjat de Reus, que també té una sobrecàrrega important, aconseguim equilibrar les càrregues de treball", ha asseverat Barrientos.Tant el president del TSJC com el de l'Audiència de Tarragona, Joan Perarnau, han lamentat també la manca de personal de l'organisme judicial tarragoní. Tot i que recentment, s'han incorporat setze nous jutges – uns del torn lliure i els altres del quart torn, provinents de l'escola-, encara hi ha catorze jutjats vacants. "Aquestes noves promocions ni tan sols han cobert la totalitat de la planta de la província de Tarragona", ha assegurat Perarnau. En aquest mateix sentit, el president provincial ha assenyalat que la secció quarta de l'Audiència té un retard de dos anys d'enjudiciament i la segona de tres anys.A més, la secció segona només hi ha una magistrada titular i una suplent d'una plantilla que hauria de ser de cinc. D'aquestes, quatre persones estan de baixa i queda una vacant per cobrir. "La segona necessita com a mínim tres magistrats per funcionar, per això s'ha proposat la comissió de servei per completar la dotació en una secció que ja arrossega una tendència considerable, els seus judicis s'estan programant per temps massa llunyans", ha admès Barrientos.