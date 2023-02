La llei del només si és sí excarcera 4 condemnats i rebaixa 42 penes a Barcelona i Tarragona

Laha suposat la revisió de 62 casos, 35 rebaixes de pena i tres excarceracions a l'. En el cas de Tarragona, s'han revisat una dotzena de procediments, dels quals s'han rebaixat set penes i s'ha deixat en llibertat un condemnat. Són dades "parcials" donades aquest dimarts des del Palau de Justícia de Tarragona pel president de(TSJC),El magistrat també ha assenyalat que s'ha aplicat la nova llei en cinc recursos, amb efectes de, a la secció d'apel·lació penal del TSJC. En paral·lel, Barrientos s'ha mostrat preocupat per l'impacte "important" que està tenint laSegons el president del TSJC, la vaga està tenint una "influència molt notable" en l'activitat dels jutjats. Ha explicat que una de les queixes és la suspensió de judicis, especialment sense avís previ. "Al professional i ciutadà els molesta molt que els convoquis i que quan arribin al judici, pel qual han esperat un o dos anys, no se celebri", ha comentat. Tot i això, Barrientos no ha concretat l'afectació, però apunta que hauran de dissenyar un pla d'actuació per recuperar l'activitat perduda durant aquest mes de vaga.