La interculturalitat, eix principal dels actes del 8 de març a Tarragona

L’ha presentat aquest dimarts la programació d’enguany amb motiu del, Dia Internacional de les Dones. Per al 2023, la Conselleria de Feminismes i LGTBIQ+ ha continuat el treball des del punt de vista de lai laserà l’eix conductor d’una bona part de les vint activitats que configuren el programa. Els actes començaran ja elamb la inauguració de l’exposició Tropical, un año de sabores y recuerdos a l’Antic Ajuntament i finalitzaran amb l’acte d’entrega dels premis de Relats de Dones i Còmics per la Igualtat, el 26 d’abril.Durant la presentació dels actes en roda de premsa, la consellera de Feminismes i LGTBIQ+ de l’Ajuntament de Tarragona,, ha expressat que “el programa de 2023 aborda moltes de les problemàtiques que avui experimentem les dones, però se centra especialment a explicar les que pateixen les dones migrants o les dones racialitzades i per tant, aborda el feminisme des de la interseccionalitat que requereix una realitat intercultural i complexa”.Entre els actes més destacats del programa hi ha, per al 7 de març, la presentació del, que comptarà amb les intervencions de. Per al mateix 8 de març, a més de la manifestació, que partirà de la plaça Imperial Tarraco a partir de les 12 h i la lectura del manifest mitja hora abans a l’Ajuntament, destaca la inauguració al Pati Jaume I de l’exposició al voltant de, qui va ser la primera alcaldessa escollida democràticament a Catalunya, l’any 1934.La programació continuarà passat el Dia Internacional de les Dones amb l’acte d’entrega dels punts de llibre Dones Tarragonines, que enguany han comptat amb un procés obert a la ciutadania per proposar els noms de dones que han destacat per la seva trajectòria a Tarragona. La presentació tindrà lloc el 9 de març al. Les dones reconegudes en els punts de llibre d’enguany sónEntre els actes al voltant de la interculturalitat, destaquen la projecció del documental Cuidar entre terres. Qui sosté la vida quan les dones migren? el 14 de març; l’acte Coneixem el racisme envers la comunitat aisaticodescendent?, amb un monòleg dei xerrada de; la xerrada Gènere, interculturalitat i construcció de l’altre, el dia 21; l’espectacle familiar Cuentos desde la periferia, de la companyia, alel 4 d’abril; i la presentació del llibre Marrón, de Rocío Quillahuaman, el 18 d’abril a la llibreria La Capona.El programa finalitzarà el 26 d’abril al vestíbul del Teatre Tarragona amb l’entrega dels premis dels certàmens Relats de Dones i Còmics per la Igualtat, consolidats com una iniciativa que promou la creativitat literària i fomenta la visibilitat de les dones creadores.