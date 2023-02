El PSC proposa un nou servei municipal d'atenció psicològica per als joves de Tarragona

Elcontinua presentant propostes de cara a les properes eleccions municipals. Aquest dimarts ha estat el torn del(SMAP). El candidat a l'alcaldia,, ha apostat per la creació d'un, el qual es materialitzaria en dos òrgans que treballarien en coordinació: "Des del PSC, proposem un pla especial de prevenció que comptarà amb una xarxa de psicòlegs per a la gent jove i un cos d'educadors/es enfocats en els centres escolars".Viñuales ha presentat aquesta iniciativa amb l'objectiu de combatre l'increment de trastorns mentals com l'i la: "És alarmant l'augment d'aquests casos que afecten a la salut mental dels i les nostres joves i, per això, des del PSC creiem que combatre'ls és un dels principals reptes que tenim com a societat".El conseller del grup municipal del PSC,, detalla que l'SMAP serà un servei d'ajuda psicològica gratuït i anònim per a joves d', que s'integrarà dins de la xarxa de centres cívics i, també, a l', d'una forma discreta: "Amb aquest programa volem evitar que la renta sigui un impediment per rebre atenció psicològica. La segona causa de mort entre els i les joves de 15 i 30 anys és el suïcidi i la xifra arriba al 35% si parlem de tenir idees autolítiques en algun moment de la seva vida. Com a servidors públics, hem de revertir aquesta situació i, per això, és més important que mai que des de les administracions públiques apostem per aquest servei gratuït".Dins d'aquest pla especial, a banda de l'SMAP, Soler explica que també es crearà un cos d'educadors/es socials que mantindran un contacte directe i constant amb els diferents centres escolars per tal de detectar i atendre el més aviat possible als joves que ho necessitin: "Aquesta segona branca de la nostra proposta tracta d'aprofitar la formació i l'experiència del professorat, així com el temps que passen amb l'alumnat per detectar amb antelació les conductes perilloses o incíviques, com també els indicis de consum de drogues".El conseller socialista afirma que aquesta xarxa d'educadors/es socials podrà ser extensible a la resta d'entitats que tractin amb gent jove (esport base, casals, etc. ) i vincular-se amb un servei de treball en la gestió emocional.