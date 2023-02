L'HTVC, la URV i l'IISPV treballen en un programari d'intel·ligència artificial per detectar i prevenir metàstasis

Els grups de Patologia Oncològica i Bioinformàtica de l'(HTVC) i de l'(IISPV) (Hospital Sant Joan de Reus) participen en el projecte internacional, coordinat per l'investigadorde la URV.El BosomShield està orientat a desenvolupar una plataforma i un programari basat en la intel·ligència artificial per classificar els diferents tipus de càncer de mama i predir-ne la perillositat i la probabilitat de recaiguda per. La novetat és que per primera vegada es posaran en comú les, ressonàncies magnètiques i altres) amb les imatges histopatològiques (les microscòpiques de les cèl·lules).L'anàlisi conjunta de les imatges radiològiques i microscòpiques permetrà precisar "les característiques, la benignitat o malignitat i les possibilitats de metàstasi, d'expansió més enllà del pit o de recurrència" dels, com apunta Domènec Puig. Els grups de recerca de l'HTVC i de l'IISPV se centren en l'anàlisi del paper de la resposta immune dels ganglis limfàtics axil·lars amb el risc de recaiguda per metàstasi a distància.L'objectiu és crear entre els grups de recerca una plataforma a l'abast de la pràctica clínica, que estigui als hospitals, que enviarà un avís al metge especialista si hi ha sospites en alguna pacient determinada. D'aquesta manera es podran prendre "millors decisions" i "més fonamentades i eficients".El coordinador de recerca territorial de l'ICS a les Terres de l'Ebre,, coordina el projecte amb la coordinadora del grup de Patologia Oncològica i Bioinformàtica de l'HTVC,. López insisteix que "és cabdal estudiar els factors de risc d'una pacient per desenvolupar aquest tipus de metàstasi, ja que quan aquesta es dona és molt probable que no sobrevisqui". El coordinador recorda que en el càncer de mama s'ha investigat la resposta immune al tumor primari, però hi ha molt pocs estudis focalitzats en l'anàlisi del tumor en el gangli limfàtic de l'aixella, que sol ser al primer lloc on el càncer de mama fa metàstasis regionals.El projecte BosomShield aportarà informació clínica, patològica i imatges digitals radiològiques i també en l'àmbit histològic de les biòpsies de les pacients per poder integrar tota la informació i identificar aquelles pacients amb més risc de metàstasi a distància. La part més innovadora del projecte, a part de l'aplicació de la intel·ligència artificial, és la integració de la informació de la resposta immune dels ganglis limfàtics.