Carles Castillo tancarà la llista de Pau Ricomà (ERC) a les municipals de Tarragona

Candidatura d'ERC a Tarragona, a les eleccions municipals de 2023

L'assemblea local d'celebrada aquest vespre ha ratificat la candidatura encapçalada per l'alcalde,, per a les eleccions municipals deld'enguany. Entre d'altres, destaca que el diputat al Parlament, anteriorment regidor del, concorrerà com a número 27, és a dir, tancant la llista.Ricomà ha volgut "agrair a la militància la confiança en aquesta llista perquè és un pas més del projecte republicà que es va iniciar al 2019 quan es va assolir l'alcaldia". L'actual alcalde ha afirmat que ERC anirà a les eleccions amb "una llista d'esquerres, preparada per continuar governant, amb militants d'ERC i persones independents que se sumen al nostre projecte, i que és el reflex de la diversitat de la nostra ciutadania"."La candidatura està formada per un grup de persones amb un caràcter social molt marcat, amb capacitat transformadora i totes elles compromeses amb els valors republicans que defensem", ha assegurat l'alcalde. Per Ricomà "mantenim intactes els nostres objectius de treballar per la cohesió, la sostenibilitat, la cultura com a element transformador, la participació ciutadana, l'impuls de la nostra economia i la mirada metropolitana per enfrontar els grans reptes de futur que té la ciutat. "L'alcaldable d'ERC remarca que "les noves incorporacions sumen més talent i ambició a l'experiència d'aquest equip".Pau Ricomà ha destacat que "volem guanyar les eleccions del 28 de maig per continuar impulsant el canvi que Tarragona necessitava i que s'ha començat a desplegar aquesta legislatura. Amb la feina d'aquests quatre anys, de manera honesta i amb molta implicació de tot l'equip, hem posat els fonaments per continuar avançant en la recuperació de la ciutat que ens fa sentir orgullosos i que no deixa a ningú enrere. Des d'Esquerra Republicana hem demostrat que sabem governar i ho hem fet en circumstàncies molt adverses. Des de la resiliència, la dedicació i l'honestedat, perquè el nostre objectiu des del primer dia sempre ha sigut millorar Tarragona i la qualitat de vida de les veïnes i veïns". 4 independents en les 10 primeres posicions Ricomà es presenta a les eleccions acompanyat de molts integrants de l'actual grup municipal a l'Ajuntament de Tarragona.ocupen una posició destacada en la llista republicana, que es complementa amb diverses persones independents.La número 2 és(independent), actual directora de l', entitat de la qual forma part des del 2016. És creadora i programadora cultural. Especialment, la seva activitat professional s'enfoca a la comunicació, les lletres i el cinema. A més, va fundar elés la número 6, ha estat vuit anys presidenta de la, un càrrec que va ocupar fins a mitjans del 2022. Té una gran vocació social i forma part del, entitat que treballa per a gent amb capacitats diverses.és el 7, és enginyer tècnic, propietari i responsable de l'àrea tècnica de la seva empresa on ofereix solucions energètiques a petites i mitjanes empreses. Va ser president del Club Tenis Tarragona entre el 2010 i 2016. Núria Buira és la 8, és pedagoga i ha sigut directora de l'de Tarragona del 2001 al 2017. Des de fa més de vint anys treballa per la conscienciació per disminuir les desigualtats que han d'afrontar les persones que pateixen paràlisi cerebral.ocupa la 10a posició. És polonesa i viu a Tarragona des de fa 15 anys. Actualment, és professora d'anglès a l'. És activista social, música i membre de la formació1. Pau Ricomà (ERC)2. Maria Roig (Independent)3. Xavi Puig (ERC)4. María José López (ERC)5. Jordi Fortuny (ERC)6. Gemma Fusté (Independent)7. Carles Farré (ERC)8. Núria Buira (Independent)9. Manel Castaño (ERC)10. Marta Lewko (Independent)11. Ricard Fernández (ERC)12. Carme Mas (ERC)13. Gaietà Jové (ERC)14. Cinta Pastó (ERC)15. Alfredo González (Independent)16. Helle Kettner (ERC)17. Sergi de los Rios (ERC)18. Montse Romans (ERC)19. Dídac Bru (ERC)20. Àlex Palos (ERC)21. Josep Torné (ERC)22. Pili Pérez (Independent)23. Jordi Rovira (Jovent Republicà)24. Viviana de Salvador (Independent)25. Víctor Mazariegos (Independent)26. Neus Roig (ERC)27. Carles Castillo (Independent)Reserves:1. Maria Santos (ERC)2. Francesc Jerez (ERC)3. Gemma Marcos (ERC)4. Julià Montoya (Independent)5. Xell Fàbregas (ERC)6. Pere Leal (Independent)7. Mònica Alabart (ERC)