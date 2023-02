Junts pressiona ERC perquè es posicioni al voltant del projecte de Hard Rock

El president del grup parlamentari de, la portaveu,, i el president de Junts a la vegueria del Camp de Tarragona, alcalde dei diputat,, han presentat lesals Pressupostos de la Generalitat al Camp de Tarragona. “Volem corregir els pressupostos del tripartit per reforçar tots els actius i totes les potencialitats del sud de Catalunya perquè això es traduirà en més progrés i més benestar per als ciutadans del Camp de Tarragona”, ha afirmat Batet aquesta tarda a Tarragona.A parer seu, els pressupostos “ni donen resposta a totes les necessitats dels ciutadans, en matèria de fiscalitat, d’educació o de salut; ni serveixen per afrontar els reptes de país, com el desenvolupament econòmic, l’equilibri territorial o per avançar cap a la independència”. També ha advertit que “el pressupost serveix per fer autonomisme i nosaltres volem un pressupost per fer més país”.Junts ha instat el partit del president Aragonès a definir-se sobre el projecte del: “ERC ha de dir, aquí a Tarragona, si vol o no vol el Hard Rock, si el farà o no el farà”, ha subratllat. Per la seva banda, Quim Calatayud ha dit que "si no volen fer una aposta històrica pel sector turístic que donin explicacions als alcaldes de la zona, al sector empresarial i les persones compromeses amb aquest projecte”. Així mateix, ha recordat “que si tenen una proposta, que l’expliquin”.La portaveu del grup parlamentari, Mònica Sales, ha assegurat que, entre d'altres, les esmenes reclamen “promoure incentius fiscals per als residents en poblacions amb un alt índex d’envelliment o amb risc de despoblament.En l’apartat de mobilitat, Calatayud ha ressaltat d’aposta de Junts per la construcció dels accessos ade la C-44 en el tram entre, i la d’una rotonda entreal pas per la T-310. Junts també ha presentat una esmena perPel que fa a drets socials, Junts ha registrat esmenes per reforçar el sistema sanitari que es concreten amb els 2 milions d'euros per la construcció del, els 2 milions d'euros per a l’execució de l’agrupació dels serveis sanitaris d’assistència primària i nou, i l’ampliació delEn matèria educativa, Junts aposta per la construcció de la novali al campus Bellissens de Reus i l’ampliació de l’de les Borges del Camp.Relatiu a la sostenibilitat, Junts proposa la construcció i ampliació de depuradores per la millora i accés al cicle de l’aigua. Finalment, en el capítol de cohesió territorial, Calatayud s’ha referit al Pla de Camins per les comarques de Tarragona i pel fons per la regularització d’urbanitzacions.