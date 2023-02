Les famílies de Rocafort de Queralt es mobilitzen per reclamar una escola nova

"Edifici essencial" pel repoblament

L'(Conca de Barberà) reclamen la construcció d'una nova escola al municipi, ja que les classes es fan en un barracó des del 2008. Les famílies han començat diverses mobilitzacions per fer visible l'estat "precari" en què es troba el centre, segons explica la presidenta de l'AFA,a l'ACN.Bonet considera que aquest emplaçament "provisional" "dificulta l'activitat educativa". L'Ajuntament de Rocafort de Queralt va proposar construir l'escola al terreny on hi ha les actuals instal·lacions, un espai "urbà i urbanitzable", segons l'alcalde. Per contra, Educació vol "desencallar" el projecte, però considera que el solar "no és urbanitzable".Fa quinze anys que Rocafort de Queralt compta amb unes instal·lacions escolars "provisionals", com diu Bonet. Actualment, hi ha una quinzena d'alumnes que fan classes en un barracó i les famílies creuen que "no hi ha espai suficient per dur a terme les tasques d'aprenentatge". Denuncien que una de les aules es converteix en menjador a l'hora de dinar o que els infants han de fer educació física en un lloc fora del recinte educatiu perquè el pati és petit.Tampoc tenen "capacitat de créixer", subratlla Bonet. Totes les escoles de la ZER de la, a la qual pertany la de Rocafort de Queralt, han incorporat enguany la llar d'infants, excepte la de Sant Roc "per manca d'espai", assegura la presidenta de l'AFA.Fonts del Departament d'Educació indiquen a l'ACN que és "prioritari" construir un nou centre a Rocafort de Queralt i s'està "buscant la millor solució per desencallar-ho". El 2020, en una visita al centre, el llavors conseller d'Educació,, va signar un conveni amb l'ajuntament del poble per fer un nou centre educatiu. Es va pressupostar amb 750.000 euros, dels quals Educació n'havia d'aportari la resta anirien a càrrec del consistori.L'Ajuntament de Rocafort de Queralt va proposar aixecar l'escola en el solar que ocupa el barracó avui en dia. Des dels Serveis Territorials d’Educació indiquen que aquest solar és no urbanitzable, una afirmació que nega el mateix alcalde del municipi, Marc Roca que recorda que "fins ara el Departament no ha tingut cap problema" per tenir el barracó instal·lat i "amb tots els serveis connectats". Per això, Roca "no pot entendre" per què Educació diu que no és un terreny urbanitzable.L'AFA s'ha reunit recentment amb el director general de Centres Públics,, i amb el delegat del Govern a Tarragona,. "Hi ha bones voluntats, però volem fets", exigeix la representant de les famílies. Bonet insisteix que l'escola és un "edifici essencial" per repoblar el municipi. De fet, el curs vinent preveuen tenir quatre alumnes més i assegura que en les instal·lacions actuals s'agreujarà el problema del poc espai.L'alcalde creu que l'escola nova no és un "caprici", sinó una "necessitat". "S'ha d'apostar pel repoblament", insisteix, i en què cal oferir "tots els mitjans possibles" a les famílies perquè puguin establir-se al poble d'una manera "correcta". Roca dona suport a les famílies i també reclama una "escola digna".Des de l'AFA han posat en marxa les mobilitzacions. A principis d'abril tenen previst realitzar un tall de carretera a la C241-D, al seu pas per Rocafort de Queralt. Paral·lelament, recolliran signatures de suport a la construcció d'una escola nova per entregar-les posteriorment al Departament d'Educació.