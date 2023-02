Els mossos troben coherent la confessió de l'acusat de matar una dona a Tarragona

L'home acusat de, de 91 anys, el març de 2021 aestava "afectat, penedit i abatut", però la seva declaració era "i lògica". Així ho han afirmat testimonis delsque li van prendre declaració quan va confessar que havia asfixiat la seva familiar.Els agents han declarat aquest dilluns en la primera sessió del judici amb jurat popular, que se celebra a l'Audiència. L'advocat de la defensa demana l'absolució o bé alternativament dos anys i sis mesos de presó per un delicte d'. Argumenta que l'investigat tenia anul·lades les seves facultats volitives i intel·lectives perquè pateix un trastorn mental. El fiscal, que sol·licita catorze anys i sis mesos, al·lega que no les tenia afectades.De fet, el ministeri fiscal afirma que no nega que l'acusat pateixi un trastorn mental o depressiu, però considera que les seves capacitats cognitives i intel·lectives no estaven afectades en el moment dels fets, tal com assenyala la defensa. La fiscalia també ha apuntat en el seu al·legat inicial que el mòbil del crim podria ser econòmic, ja que la víctima – cosina del sogre de l'acusat-, tenia una suma significativa de diners en dos comptes bancaris. En canvi, pel lletrat de la defensa, l'home tenia les seves facultats "anul·lades" per un trastorn mental transitori. "Es tracta d'un acte irracional, que sortia de tota persona normal, un acte que es fa de manera irreflexiva", ha argumentat l'advocat.En el primer dia de judici, han declarat diversos mossos d'esquadra que van participar tant en la declaració de confessió pressa en una comissaria de Sant Andreu de Barcelona, com els agents de Tarragona que van certificar que hi havia un cadàver al domicili del carrer Pin i Soler, on residia la víctima. Els testimonis han relatat que l'home va confessar que havia marxat de Barcelona per dirigir-se cap a casa de la tieta de la seva dona per acompanyar-la a vacunar-se contra la covid. Segons els policies, l'investigat va entrar a l'habitatge amb les claus i va agafar un coixí del menjador. Després la va asfixiar mentre la dona dormia a la seva habitació.Un dels testimonis ha declarat que l'acusat va explicar-li que va asfixiar-la amb el coixí i que la víctima va intentar protegir-se amb un acte reflex posant la mà entre la seva cara i el coixí. "Llavors, diu, li va tapar la boca i el nas per ofegar-la, tenia el dubte si l'havia pogut matar o no", testifica un dels agents. Segons va declarar el processat en la confessió, tant el sogre del processat com la dona morta li feien la vida impossible. Un altre dels policies que ha testificat aquest dilluns ha afirmat que l'home va confessar que ja havia tingut la "fantasia" de matar l'anciana abans dels fets.A la vegada, també ha destacat que el processat estava nerviós i abatut quan li prenien declaració. "Tenia problemes de comprensió? Cap. Entenia les preguntes? Sí, les entenia, era coherent i lògic, no vam trobar res estrany", ha respost el policia a preguntes del fiscal. Els agents també han explicat que no li van fer cap reconeixement mèdic -per determinar si tenia afectades les seves capacitats- durant la seva confessió i que no recorden que els manifestes que patia un trastorn mental.Els agents que van anar fins al domicili per comprovar si la dona estava morta han certificat que el pis estava endreçat, amb finestres abaixades i que no hi havia llum, ja que el diferencial estava abaixat. També han indicat que el cadàver estava tombat al llit i que la dona estava vestida. A banda, un altre mosso ha detallat que les mostres extretes del coixí hi havia ADN de la víctima i de l'acusat.En la primera sessió, també hi ha declarat una veïna, per videoconferència, que ha explicat que la víctima es trobava "desorientada" des del novembre del 2019 i que la trucava a la porta per dir-li que no sabia on era. A més, ha testificat que coneixia l'investigat perquè l'havia vist diverses vegades al replà de l'edifici i perquè s'havien enviat missatges quan ell no localitzava a la dona gran. Així mateix, la veïna ha dit que l'acusat visitava la dona amb freqüència. El judici continuarà aquest dimarts amb les declaracions de més testimonis i l'acusat està previst que declari dijous.