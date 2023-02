La neu desperta els veïns de Tarragona

La ciutat des'ha aixecat aquest dilluns 27 de febrer amb una imatge absolutament atípica. I és que la previsió ques'ha acabat complint arreu del país i la capital de la demarcació no n'ha estat cap excepció. D'aquesta manera, els veïns més matiners han compartit a través de les seves xarxes vídeos i instantànies del que estava succeint en diferents punts del terme municipal.va posar en alerta dissabte el Pla Neucat amb la previsió que ahir diumenge comencessin les nevades al. I, de fet, ahir al matí, des de primera hora ja van caure els primers flocs entorn dels 700 - 800 metres. Segons el(Meteocat), durant el dia la cota de neu encara serà més baixa.Tant el Govern com el Meteocat han demanat prudència en aquest escenari, que s'allargarà fins dimarts a la 1 del migdia. El servei meteorològic ha emès un avís per la perillositat de la neu, de dos en una escala de sis. Hi ha un total de. La possibilitat és que es pugui arribar a un centímetre de gruix a cotes inferiors als 200 metres, tot i que al final d'aquest diumenge la cota de neu podrà baixar a nivell del mar. Per sobre dels 400 metres es podran acumular localment més de dos centímetres de neu fins al dilluns al sector central del litoral i prelitoral.