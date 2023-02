Fernàndez diu que el termini de validesa de la compra dels terrenys de Hard Rock «és partir de l'aprovació del PDU»

El conseller de Territori,, ha defensat que la compravenda dels terrenys on s'ha d'ubicar el macrocasino de"es farà a partir dels dos mesos posteriors" de l'aprovació del Pla de Desenvolupament Urbanístic (PDU) del CRT deFernández ha recordat que des de l'any 2020 hi ha un acord de Govern i que "no s'han avançat diners públics", però que "en el mateix acte de compravenda, l'efectua la compra i després fa la venda", ha dit. D'aquesta manera ha respost a laque dijous passat denunciava que el contracte entre la Caixa i l'Incasòl "no és vigent" . El text establia que el PDU s'havia d'aprovar definitivament en els vint mesos posteriors a la signatura del contracte.