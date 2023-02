Detenen tres homes per tenir més de 3.000 plantes de marihuana en un xalet dels Pallaresos

Elshan detingut tres homes acusats dels delictes de pertinença a un grup criminal, de defraudació de fluid elèctric i contra la. La intervenció s'ha fet en un xalet dels, on van començar a investigar a principis de gener. Unes informacions alertaven d'una possible plantació de marihuana en un immoble, que finalment s'ha escorcollat aquest dijous.A l'interior s'hi amagaven, 65 cabdells secs, dues pastilles d'haixix, 23 compressors, 31 focus i 53 ventiladors, així com documentació i diners en efectiu. Els agents també van constatar que un dels individus tenia una ordre de detenció per part d'un jutjat de Tortosa pels mateixos delictes.Els detinguts havien instal·lat al xalet un sistema molt sofisticat de seguretat que va dificultar ser enxampats. Havien distribuït els baixos de la casa, d'uns 400 metres quadrats, en sis estances on hi cultivaven la marihuana en diferents estadis de creixement.Els tècnics de l'empresa de subministrament elèctric van interrompre el servei de la casa, del qual se subministraven llum de manera fraudulenta.Els agents també van comprovar que el propietari de l'immoble, que desconeixia l'activitat il·lícita que s'hi estava cometent, havia llogat la casa a nom d'un dels acusats, però amb una identitat falsa que feia servir.