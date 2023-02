Detingut per un robatori amb força a unes màquines de venda automàtica de Torredembarra

Lava detenir el passat dimarts un veí del municipi com a presumpte autor d'unen unes màquines de venda automàtica del. El robatori es va produir el 16 de febrer a la tarda. El lladre va causar danys iD'altra banda, la policia local va detenir dimecres un home de la mateixa localitat per un delicte contra la salut pública. L'individu anava d'acompanyant en un vehicle que va topar contra laa l'i no es va aturar. Posteriorment, va ser localitzat. L'acompanyant va ser detingut quan se li van trobar 263 grams de marihuana, i a la conductora se l'ha denunciat per conduir sense disposar de permís.Aquesta setmana, la policia local també va obrir diligències contra un home i una dona, veïns de Roda de Berà, per furt de combustible. Els fets es van produir el 20 de febrer, al polígon industrial Roques Planes, i va afectar camions del servei de recollida d’escombraries.