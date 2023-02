Experts apunten que de produir energia renovable urbana es cobriria el 134% del consum elèctric a Tarragona

Potencial per cobrir el 134% del consum elèctric tarragoní

3,5 milions de plaques solars a l'AP-7

La producció d'en espais urbans de la demarcació decobriria el. És una de les conclusions de l'estudi deldel departament de Geografia de la, que analitza el potencial energètic d'espais urbans i periurbans per instal·lar plaques solars.Els geògrafstambé han presentat un segon informe que subratlla que es podria cobrir el 4% de la demanda elèctrica de Catalunya amb la instal·lació de 3,5 milions de. Segons Saladié, els documents demostren que el model actual de macroprojectes "no és necessari" per fer una transició energètica d'acord amb la llei delLaha organitzat la presentació dels dos estudis, públics des de l'any passat. Amb les conclusions a les quals han arribat les dues investigacions, els ecologistes demanen que es tinguin en compte els espais antropitzats a l'hora de desenvolupar nous projectes energètics i evitar així els efectes negatius que consideren que poden causar macroprojectes en el medi natural i rural. En aquest sentit, els ecologistes recorden que la llei 16/2017, també coneguda com la llei del canvi climàtic, proposa una transició energètica basada en un sistema energètic descentralitzat i de proximitat, que impliqui als actors locals en la producció d'energia i que fomenti l'energia distribuïda.El primer dels estudis presentats aquest dijous se centra en el potencial d'instal·lació d'energies renovables en cobertes d'edificis, espais urbans i periurbans. Així, s'ha calculat que en total es podrien col·locar més de 13.000 plaques solars en aquests espais, majoritàriament en zones periurbanes, amb una potència instal·lada pròxima als 5.000 MW. Els experts han indicat que aquest model podria cobrir el 134% del consum actual elèctric del conjunt de la demarcació tarragonina.La investigació també apunta queen tots els escenaris de consum i alhora, es compliria de llarg l'objectiu per a l'any 2030 de cobrir la meitat del consum amb energia renovable. Per contra, aprofitar el potencial energètic de prop de 5.000 MW només representaria utilitzar el 0,4% de la superfície disponible. La proposta té en compte tant la instal·lació de plaques solars com aerogeneradors d'energia minieòlica. El document ha estat elaborat pel Grup de Recerca d'Anàlisi Territorial i Estudis Turístics del departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.Pel que fa a l'altre informe, encarregat als geògrafs Sergi Saladié i Lluís Salvat, analitza el potencial de generació elèctrica mitjançant plaques fotovoltaiques al llarg de l'autopista AP-7, des de la Jonquera fins a Ulldecona. Per fer-ho possible, es proposa col·locar aquestes plaques en talussos de la calçada i accessos, cobertes d'edificacions en àrees de servei, ponts, suports de senyals indicatives, pas per àrees de servei o descans i les antigues àrees de peatges. Segons els càlculs dels investigadors, es podria ocupar fins a 704,4 hectàrees, el que equivaldria al 24% de la superfície d'aquesta via d'alta capacitat i a la col·locació de més de tres milions i mig de plaques solars. Tot plegat, permetria cobrir entre el 3% i el 5% de la demanda elèctrica actual del país.Ambdós estudis han estat presentats a les administracions locals i "bastants Ajuntaments s'han mostrat molt interessats" en les conclusions que s'exposen. De moment, cap dels dos documents s'ha fet arribar formalment al Govern. Per la seva part, la membre de la Xarxa per la Sobirania Energètica, Andrea Vides, ha remarcat el paper "clau" dels consistoris per fomentar la participació ciutadana per acostar la sobirania energètica a la població, mentre que Saladié ha subratllat que si es fes ús del potencial demostrat en els dos estudis "no faria falta cap gran projecte" energètic. "Si la llei diu que hem de començar a fer les coses d'aquesta manera, no s'entén que avui en dia no hi hagi un pla territorial d'implantació de renovables i les empreses puguin anar a qualsevol lloc del territori -excepte les zones PEIN- a plantejar el projecte que vulguin", ha criticat. En aquesta línia, ha reivindicat més "voluntat política" per fer una transició energètica elèctrica justa.