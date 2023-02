Inés Solé fa una crida a explicar l'origen dels Negritos de Tarragona assegurant que són «inqüestionables»

La polèmica generada per la candidata de la CUP a Barcelona al voltant dels gegants i les festivitats d'arrel esclavista a Catalunya ha esquitxat Tarragona. Precisament el consistori tarragoní té laal govern i l'àrea de Cultura i Festes està comandada per la regidora cupaire. Aquest dijous ha sortit al pas de l'escrit fet per la seva companya de partit,, assegurant que la formació anticapitalista creu que "és correcte que com a ciutat fem un exercici de reparació, de pedagogia i d'explicació de l'origen d'aquestes figures en context".Solé ha posat èmfasi, però, en quèsón "part del nostre Seguici Popular i com a tal són". La regidora ha dit fins i tot que aquestes figures tradicionals "les vivim i les estimem".Aquest discurs xoca amb el de la candidata Basha Changue, que creu que "des d’una perspectiva antiracista política, reparació vol dir sobretot que, arribats a aquest punt, cap simbolisme en forma de reconeixement institucional serà adient si no va precedit d’accions materials concretes com: prohibir l’enaltiment dels colons indians per l’explotació i la violència que practicaven intencionadament sobre les comunitats africanes que esclavitzaren, deixar de pagar amb diners públics festes populars d’enaltiment del colonialisme [...],, i dedicar finançament públic a l’arxiu històric per poder catalogar i significar la petjada de l’esclavisme i del colonialisme arreu del Principat".