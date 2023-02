El PSC proposa que les escoles de Tarragona obrin a la ciutadania per practicar-hi esport

Aquest matí davant el, el candidat socialista a l'alcaldia,, ha apostat per "l'esport com una eina de transformació social": "Elentén el foment l'esport com una eina de cohesió i d'integració social, apostant pel concepte de vida activa a través dels sistemes d'educació i formació. D'aquesta manera, complim amb els objectius de minimitzar el risc d'exclusió social i aconseguir la igualtat d'oportunitats".El conseller del grup municipal socialista,, ha explicat que per assolir aquests propòsits s'arribaran a convenis amb ensenyament per, per així poder fer servir els seus patis: "Volem obrir els centres escolars públics a la ciutadania a la tarda. Ho durem a terme de manera estratègica i amb acompanyament de monitors, activitats i material, per part de l'Ajuntament".Pel PSC, la formació de l'esport també és un pilar fonamental per dur a terme aquestes propostes i, per aquest motiu, s'impulsaranen diferents matèries, a través de les diferents federacions catalanes i dels clubs de la ciutat. També, ampliar elsals centres escolars. En aquest sentit, Álvarez ha explicat "la necessitat de crear programes específics perquè cap infant es quedi sense practicar esport de la mà de les diferents entitats esportives de la ciutat".Pel conseller socialista, "el més cabdal, en l'àmbit de la formació esportiva, és que s'estudiï el grau d'a la ciutat": "Tarragona és l'única capital catalana que no es pot estudiar el grau d'INEF. Ens marquem la prioritat d'aconseguir-ho, iniciant totes les converses necessàries ambperquè sigui una realitat".A banda, volen fomentar l'activitat física per la, habilitant els espais públics per fer esport a l'aire lliure amb acompanyament específic. Com també, millorar la seva formació realitzant xerrades a centres cívics i llars de jubilats, sobre hàbits saludables, gimnàstica passiva, nutrició i estiraments.Álvarez ha afirmat que quan es parla de l'esport com a motor de transformació social, també s'ha de parlar d'apostar fortament per l'esport inclusiu: "Amb aquest propòsit, s'adaptaran les instal·lacions esportives municipals perquè siguin, com també, es durà un acompanyament als clubs i associacions/entitats que impulsin el seu creixement i visibilitat".