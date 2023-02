El Museu d'Història de Tarragona proposa una quinzena d'activitats sobre la història de la ciutat

Les xifres de la normalitat

400 persones ja tenen el passi

Després de la programació delde 2022 i amb gairebé, enguany es repeteix amb quinze propostes, que amplien l'oferta amb noves activitats. El conseller de Patrimoni,, ha volgut destacar que "per primera vegada s'ha establert un calendari d'activitats del Museu que no s'havia fet mai i s'ha fet amb la voluntat d'apropar el patrimoni i fer conèixer el patrimoni de la nostra ciutat als tarragonins i tarragonines".Pel que fa a les activitats comentades i visites guiades, en el marc de Quan els objectes parlen, lapresenta la peça del mes d'una manera dinàmica i didàctica. La peça exposada al pati de la seu del Museu d'Història va acompanyada d'un audiovisual i postals editades especialment. També se celebrarà un passeig modernista per gaudir d'espais com el Metropol i l'església de Sant Llorenç, i una visita teatralitzada per conèixer Tarragona amb els ulls del, entre altres.En el marc de La nit dels museus, se celebrarà elamb la visita comentada Constel·lació museu i una jornada de portes obertes a tots els museus de la ciutat. I així mateix, amb motiu del, es parlarà de la descoberta del Fòrum de la Colònia a través de Serra i Vilaró i la peça del mes serà un denari romà. El cicle Històries Amagades ens parlarà del Pont del Diable, amb una visita i de la figura de Domènech i Muntaner, alTambé es farà una visita guiada relacionada amb la Tarragona medieval aprofitant el quadre decom a peça del mes. Les visites de Tarragona llegendària, explicaran en els secrets, les llegendes i misteris dels segles XVIII i XIX.D'altra banda també s'incorporen activitats escolars i familiars, on el Museu d'Història i l'IMET col·laboren per descobrir Tarraco a l'alumnat de la ciutat, amb una activitat amb tauletes. I per a les famílies, s'oferirà l'activitat Protagonistes de la història, que permet endinsar-se en el món de la família Canals, propietària de l'edifici noble que acull el. Centre d'Arts Contemporànies; l'activitat d'investigació Misteri als museus que, juntament amb els altres museus de la ciutat, servirà per celebrar les Jornades Europees de Patrimoni i la gimcana L'estrany sepulcre egipci pelFinalment, es continuaran programant les activitats audiovisuals Dones a la història de Tarragona i Històries amagades de Tarragona que pretenen, respectivament, posar en valor el paper de tarragonines destacades i visitar espais històrics rellevants ocultats de manera virtual.Pel que fa a la participació de l'any passat hi van haver 42 activitats comentades ambi 31 de familiars i escolars, que van sumar 830 persones.Des del Museu d'Història també s'ha fet balanç dels visitants als monuments de la ciutat, amb xifres que superen les 700.000 persones en els recintes municipals, i que s'apropen a les del 2019, d'abans de la pandèmia.El conseller de Patrimoni, Hermán Pinedo, apunta aquest 2023 "recuperem la normalitat, les xifres del 2019 i esperem que enguany 2023, es mantingui aquesta afluència de gent". D'entre els monuments més visitats trobem l'amfiteatre i pretori-circ estan a l'entorn de 180.000 visitants, que es una xifra espectacular. "Tarragona ha sabut adaptar-se molt bé després de la pandèmia i recuperar la tendència positiva de retorn del turisme" ha destacat.Una altra de les novetats d'aquest 2022 es el, que van adquirir més de 800 persones i que enguany, des del 9 de gener que es va posar en marxa, ja n'hi ha hagut 413, de les que 280 persones han vingut a fer-se el passi nou i 133 a renovar-se'l.Cal recordar que el passi d'enguany es podrà fer fins al 30 de setembre a Casa Castellarnau. Peres pot accedir a tots els recintes del Museu d'Història i la resta d'institucions museístiques de la ciutat adherides a la iniciativa, com son l'Amfiteatre, la Casa Canals, la Casa Castellarnau, el Circ romà, el Fòrum de la Colònia, el Fòrum Provincial - Pretori, les Muralles - Passeig Arqueològic; així com la maqueta de Tàrraco, la Catedral, Museu Diocesà i Museu Bíblic; Museu d'Art Modern i Museu del Port.