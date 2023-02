La Banda Unió Musical de Tarragona celebra els seus 30 anys

Laa fa 30 anys i ho celebra durant aquest 2023 amb un seguit d'actes commemoratius. Aquest matí, l'alcalde de Tarragona,, la consellera de cultura,, el director de la banda simfònica,, i el president de la BUMT,, han presentat tota la programació especial.L'alcalde Ricomà ha fet repàs d'aquests 30 anys de recorregut de la BUMT, ha felicitat als seus membres i els ha agraït "el seu paper d'altaveu importantíssim de la nostra cultura popular, de fet, aquest estiu va ser perpetuadora de les" així com ha destacat "la seva faceta més social i solidària, sempre present en tot allò que fa i representa la Banda".La consellera Solé ha destacat les dues activitats commemoratives en col·laboració amb la conselleria de Cultura i Festes. El pròxim 20 de maig, elserà escenari del concert dels 30 anys amb tres artistes convidats representant cada dècada. Emmarcat dins del, els carrers de la ciutat viuran la cercavila homenatge a tots els músics que han passat durant aquestes tres dècades per l'entitat. Solé ha posat en valor "el paper important que ha jugat a la ciutat la BUMT. Ha través de la seva formació musical ha contribuït en l'educació musical i ha construït comunitat i identitat tarragonina" i ha convidat a la ciutadania a participar de tots els actes d'aniversari.Per la seva banda, el director de la banda simfònica,, ha explicat els detalls del concert TRES, una producció amb l'obertura, la, cançons populars catalanes i un concert per a flauta al seu programa. També, ha anunciat que a la cercavila dels ex-músics de la banda s'inaugurarà una escultura de pedra feta per un membre actual de l'entitat.Tal com ha explicat Masip, la cloenda dels 30 anys serà el tradicional, on les quatre bandes de la BUMT actuen conjuntament: la banda simfònica, la banda juvenil, la banda infantil i la. Tot seguit, el president de la BUMT,, ha presentat tota la resta d'activitats que es duran a terme aquest 2023, entre elles, un documental que recollirà el moment fundacional de l'entitat i recorrerà els seus 30 anys de vida; aquest s'estrenarà al novembre de 2023.Baiget ha anunciat que la banda farà un viatge amb tots els músics per celebrar l'aniversari i, per acabar, ha presentat el nou logo commemoratiu, a més d'una nova línia de marxandatge que veurà la llum durant l'any i estarà disponible per tots els tarragonins i tarragonines.