Torna a exercir el mossèn acusat d'abusos sexuals Manuel Fuentes

Cas arxivat

El mossèn, acusat de presumptes abusos sexuals a dues persones, una de les quals menor d'edat, torna a exercir com a professor a l'(ISCR) des d'aquest mes de febrer. També és el capellà adscrit de les parròquies dei de, a Tarragona, on celebra missa. L'ha insistit a l'ACN que "ajuda" al mossèn titular i que en cap cas es fa càrrec de la part "administrativa". La institució eclesiàstica li va imposar la prohibició de l'exercici públic del ministeri presbiteral i de la docència eclesiàstica durant un any i quinze anys en els quals no podia tenir cap responsabilitat pastoral en una parròquia o organisme diocesà.Segons ha pogut confirmar l'ACN, després d'haver estat apartat durant un any de la docència eclesiàstica i de l'exercici públic del ministeri presbiteral, Fuentes imparteix l'assignatura Història de l'Església a l'ISCR, la institució acadèmica de l'Arxidiòcesi de Tarragona. Malgrat això, a la web de l'ISCR s'afirma que el mossèn està "en excedència".El capellà també, tot i que "no té les funcions d'un rector", ha insistit l'arxidiòcesi. El comunicat emès per l'Arquebisbat quan es van destapar els casos assegurava que "només podrà ser nomenat adscrit en una parròquia, comunitat o organisme diocesà amb la prohibició expressa d'estar amb menors d'edat sense la presència d'un adult".A més d'aquestes sancions, el setembre de 2021, l'Arquebisbat va apartar durant quinze anys el mossèn per un cas de pederàstia, prohibint-li d'exercir cap responsabilitat pastoral en una parròquia o organisme diocesà i va portar un dels casos a Fiscalia. L'Arquebisbat ha assegurat l'ACN que s'estan seguint "punt per punt" les penes que se li van imposar.Els fets es remunten a l'any 2000 quan el mossèn va abusar d'un noi de 18 anys en una sortida lúdica a. Mentre l'Arxidiòcesi investigava aquests fets, va sortir un altre cas a un menor d'edat que finalment l'Arquebisbat va portar a Fiscalia i pel qual va ser apartat de les seves funcions.Quan va ser relegat, Fuentes era responsable de l'arxiu de l'Arquebisbat de Tarragona, a més de rector de. Anteriorment, s'havia fet càrrec de les parròquies de