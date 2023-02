Salou aprova l’expedient de contractació del nou servei de neteja

Millora del servei de recollida de residus i neteja viària

El ple municipal deha aprovat inicialment el text de l’(HUT), amb els vots a favor dei PSC. Per tant, ara serà sotmesa a informació pública amb obertura d’un període mínim de 30 dies per tal que s’hi puguin formular al·legacions.Durant el procés de redacció de l’ordenança, per part de la regidoria de Gestió del Territori, s’havien obert processos de participació amb totes les parts, a fi i efecte de presentar un text el més consensuat possible.La nova normativa respon a la necessitat de regular aquesta tipologia d’allotjament turístic per oferir una major qualitat d’aquesta activitat i vetllar perquè hi hagi convivència i equilibri entre els interessos del sector professional amb els habitatges d’ús residencial, les comunitats i els veïns.També, s’ha aprovat el projecte del text refós de l’ordenança municipal de zones de reculada vinculades a un local comercial, tendals i rètols, amb els vots a favor de Sumem per Salou i PSC; i les abstencions d’ERC, Ciutadans i PP.Respecte a aquesta ordenança, cal dir que té per objecte establir el règim jurídic i les condicions a què s’ha de sotmetre l’ús de les zones de reculada vinculades a un local de tipus comercial; la instal·lació deen terrenys de titularitat privada, amb els elements i mobiliari que permeti la present ordenança; i la instal·lació de rètols a les façanes dels edificis o a les zones no ocupades per l’edificació, de titularitat privada.També s’ha aprovat l’expedient administratiu per a la contractació del nou servei de recollida selectiva de residus, gestió de la, neteja viària i de les platges, així com la recollida i transport d’oli domèstic usat, i roba i calçat. Aquest punt ha comptat amb els vots favorables de Sumem per Salou i PSC; i els vots en contra d’ERC, Cs i PP.El regidor de Serveis Generals,, ha destacat la importància de la licitació d’aquest nou contracte per part del Govern de Salou pels pròxims 12 anys, “ja que s’hi destinaran el doble de recursos amb una despesa anual de”.Segons el regidor, “estem davant un nou contracte necessari per a Salou i necessari per a la ciutadania, que permetrà un canvi substancial i qualitatiu en les prestacions d’higiene i neteja de la ciutat, oferint un millor servei i una millora de la imatge del municipi”.En aquest sentit, Barragán ha recordat que “es reforçarà la recollida de residus que es fa a les empreses del sector turístic, principalment, de l’hostaleria; i a les urbanitzacions amb habitatges unifamiliars, donant un tracte més personalitzat amb la recollida porta a porta”. D’aquesta manera, “es minimitzarà l’impacte visual de contenidors a la via pública, un model d’èxit en diversos municipis”, ha dit. També ha explicat que es compraran noves flotes de vehicles i material de neteja i s’instal·laran en tot el municipi nous contenidors intel·ligents.Aquest sistema s’emprarà a la deixalleria i en una deixalleria mòbil, un fet que deixa la porta oberta a futures bonificacions a la taxa de residus per als ciutadans que reciclin més i millor.El regidor ha fet referència a la licitació del segon lot, relatiu a la recollida i transport d’oli domèstic usat, roba i calçat; i a l’ampliació de la freqüència de recollida de restes de poda i la de voluminosos al carrer.En neteja viària, ha recordat, augmentaran les freqüències en múltiples sectors, s’utilitzarà l’, es contractarà un equip específic per netejar els parcs infantils i s’instal·laran papereres de major capacitat a la franja marítima.Segons ha dit, “totes aquestes implementacions tenen com a objectiu incrementar el percentatge de recollida selectiva per complir amb els requisits normatius que marca la, reduint la fracció resta i incrementant la selectiva d’orgànica, d’envasos, paper i vidre i aconseguir el 55% al 2025”.Finalment, l’Ajuntament de Salou disposarà d’una aplicació específica per comprovar que l’empresa compleix amb les especificacions del contracte.Un altre punt rellevant de l’ordre del dia del ple ha estat aprovar inicialment la memòria justificativa i els estatuts de la societat mercantil de caràcter supramunicipal per a la gestió i prestació dels serveis funeraris, Aquest punt s’ha aprovat amb els vots a favor de Sumem per Salou, PSC i ERC; i les abstencions de Cs i PP.Al respecte, el regidor d’Hisenda i Gestió Econòmica,, ha defensat la creació deal·legant que “l’activitat funerària, des de la gestió pública, és la millor fórmula per garantir un servei on els usuaris puguin escollir amb llibertat i es respectin valors com la transparència i la confiança”. També, perquè es creï un contrapès en l’oferta per aconseguir major competència, major elecció per als consumidors i contenir el preu mitjà dels serveis, mantenint-ne nivells alts de qualitat.Pel que fa a assumptes de gestió del territori, s’ha aprovat el Mapa d’(MIEM), amb els vots favorables de Sumem per Salou i PSC; i les abstencions d’ERC, Cs i PP.També ha estat aprovada, de forma unànime, l’actualització de les tarifes del servei urbà de taxi per a l’any 2023. I s’han aprovat les tarifes del pàrquing del, per al 2023, amb els vots a favor de Sumem per Salou, PSC, C’s i PP; i les abstencions d’ERC.Així mateix, s’ha donat llum verda, de forma unànime, al conveni de col·laboració de pràctiques entre l’Ajuntament de Salou i l’Escola EFA.I s’ha aprovat, per unanimitat, el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Tarragonès i l’Ajuntament de Salou, en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat i feminismes per als anys 2022-2025, per contribuir al finançament de les despeses del servei de transport adaptat, i borsa de traductors.I ha donat compte del canvi de portaveus del grup municipal de Ciutadans-Partit de la Ciutadania (Cs).Finalment, destacar que el plenari d’aquest matí s’ha iniciat amb un minut de silenci per les víctimes i la societat civil de Turquia i Síria, que està patint les conseqüències dels terratrèmols.