La URV coordina un projecte internacional per millorar la detecció i predir l'evolució del càncer de mama

Lacoordina el projecte internacional, que ha de permetre desenvolupar una plataforma de programari per analitzaramb l'objectiu de poder classificar els diferents tipus de càncer de mama i predir-ne la perillositat i la probabilitat de recaiguda per metàstasi.La novetat principal és que per primera vegada es posa en comú l'anàlisi de les diferents, comi ressonàncies magnètiques, amb l'anàlisi de les, les microscòpiques de les cèl·lules. Està liderat peli hi col·laboren universitats, hospitals, grups de recerca biomèdica i centres tecnològics europeus, asiàtics i nord-americans."Aquests dos tipus d'imatges fins ara s'analitzaven per separat, i el fet de treballar-les conjuntament permet una predicció molt més acurada, avançar-se al màxim, precisar-ne les característiques, la benignitat o malignitat i les possibilitats de metàstasi, d'expansió més enllà del pit, de recurrència”, explica Domènec Puig, responsable del projecte i integrant del grup de recercadel(DEIM).Està finançat per les(Horizon MSCA), el programa de referència de laper a la formació doctoral i postdoctoral, i s'allargarà fins al 2026. El projecte es divideix en deu subprojectes, cadascun desenvolupat per un dels socis i inclou les diferents fases del procés: l'anàlisi de les imatges radiològiques, l'anàlisi de les imatges histopatològiques, la predicció de les possibilitats de recaiguda combinant els dos tipus d'imatges i el disseny de la plataforma.Els responsables de cada subprojecte són candidats a doctorat escollits per les institucions participants. “Per les regles de mobilitat europea, els candidats han d'haver residit al país del qual forma part cada institució un màxim d'un any dels darrers tres, la qual cosa fomenta un intercanvi internacional molt interessant”, apunta Puig.L'equip de la URV s'encarrega del primer subprojecte, que té per objectiu "determinar el subtipus molecular de càncer de mama utilitzant imatges radiològiques multimodals", segons Hatem Rashwan, investigador del Laboratori de Robòtica i Visió Intel·ligents i professor visitant del DEIM. "No és una tasca senzilla, però gràcies a l'aprenentatge profund i a la intel·ligència artificial podem trobar els marcadors tumorals a través d'aquestes imatges radiològiques", apunta. També posa en valor el fet de determinar els subtipus moleculars de càncer, ja que “permet saber si és perillós o si hi pot haver recaiguda al cap d'uns anys, en aquest cas en col·laboració amb els socis suecs”.L'Hospital Universitari Sant Joan de Reus i l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa també estan involucrats en el projecte, així com l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV), que hi participa a través del Grup de Recerca en Patologia Oncològica i Bioinformàtica analitzant el risc de reincidència per metàstasi. En aquest sentit, Carlos López, responsable del grup juntament amb Marylene Lejeune, afirma que “és cabdal estudiar els factors de risc d'una pacient a l'hora de desenvolupar aquest tipus de metàstasi, ja que quan es produeix és molt probable que no sobrevisqui”.