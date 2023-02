Aerodance i Cromatic Fusion guanyen el concurs de comparses de Tarragona

Cromatic Fusion, la comparsa que ha quedat en segona posició. Foto: Francesc Torres

Amics de la Part Alta

Associació de Veïns de L'Albada – Carpe Diem

Associació de Veïns Residencial Palau – Torres Jordi

Comparsa La Ballaruga

Comparsa Carmelites

Comparsa Cayo Largo

Comparsa Platinum

Cromatic Fusion

Escola de Ball Nou Ritme

Escola de Dansa i Comparsa Grup Aerodance

Fotem-li Canya

Màgic Dansa

Sinhus Sport

Som i Serem Urban Style

Spectrum Comparsa

Aquest dimarts a la plaça de la Font s'ha fet públic eli lliurament dels premis del. El primer classificat, i per tant el, 1.000 euros i l'organització del sèquit deldurant el Carnaval 2024, ha recaigut en la comparsaamb la temàtica Equidae.Amb aquest trofeu, l'Escola de Dansa i Grup Aerodance haurà de lluir una disfressa de nova creació al Carnaval 2024 i serà l'encarregada de dur el penó de carnaval en el conjunt de la festa, i eldurant els actes de l'El segon classificat i per tant el Trofeu Ninot del Carnaval, 700 euros i l'organització del sèquit de ladurant el Carnaval 2024 ha sigut per la comparsaper La llegenda de Sant Jordi.D'altra banda, elha recaigut enper la seva sàtira sobre elsPel que fa alque es dona a la comparsa que, a proposta de la Comissió del Carnaval, ha distingit la participació inclusiva i social, ha estat pel, per la seva qualitat i posada en escena reproduint el musicalFinalment, elha anat a parar a la comparsa, per la seva actitud positiva durant la rua de dissabte desfilant sense música, i per la seva solidaritat amb la comparsa que es va quedar sense música el diumenge.Els 15 premis ex aequo a la qualitat han estat per les quinze comparses que han obtingut millor puntuació en lai que intervindran en la rua de lluïment del diumenge del Carnaval de l'any 2024. Per ordre alfabètic han estat: