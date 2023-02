La «rave» de Sarral finalitza amb 31 denúncies i tres detinguts

Elsd'esquadra han donat per finalitzat el dispositiu policial arran de la festa il·legal dea un quart de cinc de la tarda d'aquest dimarts. La rave va començar divendres passat, tot i que dijous alguns vehicles ja havien accedit al terreny de difícil accés, a la zona delSegons la policia, hi ha participat. Els Mossos han identificat un total de 115 persones i 57 vehicles. S'han efectuat. Al llarg dels quatre dies també s'han fet tres detencions.Dues detencions han estat per atemptat i desobediència als agents de l'autoritat (dos homes de 21 i 24 anys) i una tercera per un delicte contra la seguretat del trànsit, un home de 32 anys arrestat aldesprés de donar positiu en consum d'alcohol i drogues. D'altra banda, una dona i un home de 19 i 20 anys respectivament, estan investigats com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública en la seva modalitat de tràfic de drogues.Pel que fa als presumptesde la festa, s'han identificat tres vehicles carregats amb material divers, com equips de so, altaveus i elements d'il·luminació. També dos homes de 26 i 28 anys. S'han obert diligències que seguidament es tramitaran per a l'obertura d'un