Llum verd a la licitació de les obres per adaptar a l'ample internacional les vies del túnel de Roda de Berà

Elha autoritzat aquest dimarts al(Mitma), a través d', a licitar les obres per adaptar a l'ample internacional les vies del túnel de. El projecte, amb una inversió de més de, permetrà la circulació de trens d'ample estàndard i ample ibèric amb velocitats de fins a. Amb aquesta intervenció i la implantació del tercer carril, el govern espanyol preveu impulsar elper via ferroviària, sobretot, en una zona de "gran potencial socioeconòmic i industrial", així com en el desenvolupament del corredor del mediterrani.Les obres suposaran rebaixar la rasant del, de 422 metres de longitud, per poder complir elsque requereix el tercer fil, com altres túnels del mateix corredor mediterrani. A l'interior, a més de rebaixar la plataforma fins un metre, es renovarà i impermeabilitzarà la volta, es reforçarà la superfície amb formigó, s'instal·larà un nou sistema de drenatge d'aigües i es muntarà via en placa, nova catenària i es reposaran les instal·lacions de seguretat i comunicacions.A l'exterior del túnel, també es rebaixarà la rasant de les vies, s'instal·larà via en placa en els trams contigus,es construiran murs i s'executaran dipòsits de recollida de vessaments i zones d'instal·lacions auxiliars. De la mateixa manera, i derivat de l'estudi de vibracions es preveu col·loca mantes vibratòries i pantalles acústiques per mitigar l'impacte acústic generat per les circulacions ferroviàries.