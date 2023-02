La Guàrdia Civil denuncia els propietaris d'animals domèstics per no tenir-los en bones condicions

Agents delde lainvestiga presumptes casos de. Un dels animals que convivia amb el seu propietari a Vespella, un, va ser trobat en condicions molt deficients de salut i podia estar malalt de. Se li van apreciar ferides al musell, úlceres als ulls, vermellor als glòbuls oculars, ungles excessivament llargues i febles, així com un aspecte impropi de la seva raça.En aquest cas, l'amo de l'animal mantenia la seva mascota al pati exterior de l'immoble, lligat a una corda, en unes, mancat d'habitacle per a la seva protecció, així com de menjadores i abeuradors en bones condicions de neteja. L'animal va ser traslladat directament a un centre veterinari, on el facultatiu va diagnosticar aquesta malaltia i va prescriure un tractament. Els fets han donat lloc a l'obertura de diligències penals per un presumpte delicte de maltractament animal, a les quals se'ls ha donat entrada al Jutjat en funcions de Guàrdia dels del Vendrell.Pel que fa als animals controlats a Santa Coloma de Queralt, tot i trobar-los en millors condicions, s'han iniciat denúncies per irregularitats en les condicions de vida de les mascotes, com ara condicions higiènico-sanitàries deficients, mantenir els animals sense identificar i no tenir-los censats al Registre Municipal d'Animals de Companyia.