Les farmàcies del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre s'uneixen en la prevenció sobre drogues

El(COFT) ha anunciat que treballen en la creació d'unaali a les. L'objectiu és dotar els equipaments sanitaris de les eines necessàries per poder informar i orientar a la població, així com detectar possibles casos.Per formar part d'aquesta comunitat, almenys un treballador de cada farmàcia haurà d'haver aprovat la formació online. A més, els equipaments també disposaran de diversos tríptics divulgatius. Segons el COFT, d'aquesta manera s'anirà teixint una nova xarxa per poder actuar des de la primera línia de la salut en la detecció i prevenció de les drogues.