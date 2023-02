El sindicat STR portarà als jutjats l'acomiadament del seu delegat a l'empresa SGS Tarragona

Elportarà als jutjats l'del seu delegat i president del Comitè d'Empresa aTarragona. Així ho ha manifestat el mateix treballador,, i l'advocada del sindicat,, després que l'empresa no s'hagi presentat a la conciliació administrativa d'aquest dimarts i la procuradora els hagi informat que la decisió de la companyia segueix sent la mateixa."Si l'empresa no vol parlar, ja parlarà la justícia", ha matisat Altadill, qui. Una vintena de persones s'han concentrat davant de Treball a Tarragona en suport a Jaén i després s'han traslladat fins a la seu d'SGS amb pancartes i xiulets.Segons el sindicat STR, l'empresa hauria acomiadat el seu delegat a l'empresa SGS Tarragona el passat 23 de desembre, després d'haver enviar un conjunt de correus electrònics als treballadors d'altres seus estatals de la companyia, en què Eloy Jaén denunciava les "injustícies laborals" que pateix la plantilla des de fa anys. L'advocada del sindicat, Júlia Altadill, ha defensat que "en un conflicte laboral es poden reclamar i denunciar injustícies sense por a represàlies" i que Jaén, com a representant dels treballadors, té l'obligació de fer-ho.Altadill ha assegurat que malgrat que l'empresa "s'hagi amagat" aquest dimarts en la conciliació administrativa, es retrobaran d'aquí a sis mesos als jutjats, on confia que el jutge condemni a l'empresa "a la nul·litat de l'acomiadament i a una indemnització de milers d'euros per danys i perjudicis" al treballador. "Es tracta d'uni d'un capitalisme salvatge contra el president d'un Comitè d'Empresa", ha sentenciat l'advocada d'STR.Des del sindicat no descarten portar a terme més mobilitzacions al llarg de les pròximes setmanes per exigir la readmissió d'Eloy Jaén com a treballador d'SGS Tarragona, així com per denunciar les condicions laborals en què es troben els treballadors de la companyia. A través d'un comunicat, han detallat que la plantilla pateix "una greu problemàtica laboral derivada de la seva funció inspectora i presa de mostres de productes químics i alimentaris provinents de les embarcacions que arriben al port de Tarragona". Una situació que, segons denuncien, es porta a terme en "discutibles condicions de seguretat i salubritat".