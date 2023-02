Tarragona recuperarà els bons comerç el 17 de març

A partir del, la ciutat detindrà, de nou, bons comerç, és a dir, descomptes que els consumidors gaudiran sense que els establiments hagin de perdre ingressos. L'administració municipal ha decidit invertir en aquesta segona campanya, una part dels quals es destinaran a fer-ne difusió a través d'activitats de dinamització i informació.El sistema aquest cop canvia, respecte a l'anterior edició, de 2021, en què per participar-hi calia que els clients es registressin en una aplicació. El motiu del canvi, segons ha assegurat aquest dimarts el regidor de Comerç,, és que "arreu de Catalunya totes les aplicacions han fracassat, s'han malgastat centenars de milers d'euros en les aplicacions", ha dit.El web continuarà sent el mateix i cada tarragoní podrà bescanviar bons de. L'import màxim a descomptar seran 20 euros, en una compra o diverses d'un total de 60 euros.Aquest dimarts s'ha iniciat la campanya de captació de comerços, que comença des de zero i que anima els establiments a informar els clients per tal de generar "vincle". La novetat d'aquesta edició, a banda del canvi de sistema -ara amb un- i del pressupost invertit, és que es redueix el temps de validesa dels bons, de dues setmanes a una. Segons Nadal, això generarà una "celeritat més intensa" en la circulació dels bons.Els establiments que s'hi poden inscriure des d'avui són els que tenen, que tenen la seva seu social a Tarragona i que no tenen deutes pendents amb l'administració.