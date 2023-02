L'Audiència de Tarragona accepta un recurs d'apel·lació i reobre el cas del menor ofegat a Miravet

Arrossegats pel corrent

La magistrada de la secció quarta de l'ha admès el recurs d'apel·lació interposat per la mare delal riu Ebre a, a principis de juny de l'any 2021, com ha avançat el Diari de Tarragona i ha confirmat l'ACN.El jove, de quinze anys, acabava de fer una activitat aquàtica amb l'institut quan el corrent se'l va emportar. La interlocutòria estima quei que els responsables de l'empresa d'activitats aquàtiques i del centre educatiu hauran de prestar declaració com a investigats. El jutjat d'instrucció número 1 de Gandesa va arxivar el procediment el 18 de juliol del 2021 perquè no "apreciava una falta de vigilància de magnitud suficient per enquadrar-la en el".La mare del menor va interposar un recurs d'apel·lació a l'arxivament de la investigació judicial perquè considerava que el "raonament i l'anàlisi dels fets" per part del jutge deeren "insuficients" i "adoptaven un format estereotipat", vulnerant el seu dret "a la tutela judicial efectiva". La part apel·lant també defensa que concorren "indicis suficients" per entendre que els fets poden tenir característiques "d'", pel fet d'haver-se omès els deures de vigilància i de custòdia dels menors."Estaven a càrrec de les professores del centre educatiu i dels monitors de l'activitat aquàtica. Els fets mereixen ser investigats per a aclarir els no pocs interrogants al voltant de l'esdeveniment, existint marge per un major esforç instructor, i per tant acordar les diligències d'investigació necessàries per esclarir els fets i la determinació dels presumptes responsables, tenint en compte que les manifestacions de les professores i els monitors, incorporades a l'atestat policial, no han pogut ser sotmesos a l'oportuna contradicció de les parts en fase instructora", recull la interlocutòria, que considera la part apel·lant.El tribunal de la secció quarta de l'Audiència de Tarragona considera que la decisió del jutge instructor d'arxivar la causa de forma "tan concloent", "no s'adequa a les circumstàncies dels fets". El magistrat de Gandesa va tancar el cas amb la fórmula d'arxivament lliure, en lloc de provisional en "no apreciar una falta de vigilància de magnitud suficient per enquadrar-la en el marc penal". L'Audiència considera "precipitat el tancament anticipat del procediment" i ordena reobrir les diligències.Segons es descriuen els fets en la resolució, i com recull l'atestat policial de les declaracions dels testimonis, el grup d'escolars havien arribat a la platja fluvial de Miravet després de fer el recorregut amb caiac, i s'havien tret l'armilla salvavides, "autoritzats a fer-ho" perquè s'havia acabat l'activitat. Uns quants escolars es van banyar al riu mentre els responsables de l'empresa retiraven els utensilis de l'aigua i les professores també "es refrescaven".La víctima i un company van ser arrossegats pel corrent i aquest segon es va poder agafar a una pedra i sortir del riu mentre que el primer va morir per ofegament. La interlocutòria afegeix que una altra alumna, que no sabia nedar, va haver de ser treta de l'aigua amb l'ajuda d'un rem. En aquesta zona del meandre els corrents d'aigua són variables, "suaus a la riba però fortes a la part central del riu i amb remolins per l'orografia del fons" i els magistrats subratllen que l'accident es va produir en un tram on l'aigua té més velocitat per la pèrdua d'amplada de l'Ebre.Ara bé, també remarquen que les característiques de la zona "eren conegudes almenys pels monitors i els responsables de l'empresa d'activitats aquàtiques" i que encara que l'activitat hagués acabat, "continuaven estant els menors en el mitjà on es va practicar l'activitat, unes aigües amb corrents irregulars i sense armilles salvavides". Per al tribunal, "s'endevinen elements de rellevància" processal de la causa, a efectes de recopilar indicis sobre una possible responsabilitat penal per imprudència.